Le Premier ministre Pham Minh Chinh entame sa visite officielle au Koweït

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse entament leur visite officielle au Koweït. Photo: VNA



À 13h30, heure locale, le 16 novembre (soit 17h30, heure du Vietnam), le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant, sont arrivés au Koweït, entamant une visite officielle dans ce pays du Moyen-Orient du 16 au 18 novembre, à l’invitation du Premier ministre du Koweït, Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah.

Le Koweït constitue la première étape de la tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh dans trois pays, incluant également l’Algérie et l’Afrique du Sud. Il s’agit de la première visite d’un Premier ministre vietnamien au Koweït depuis 16 ans, à l’approche des célébrations du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays l’an prochain (10 janvier 1976 – 2026).

Depuis près de 50 ans, les relations Vietnam–Koweït connaissent un développement positif. Les deux pays maintiennent des visites et des contacts de haut niveau, ainsi que divers mécanismes de coopération bilatérale. Le Koweït est actuellement le plus grand partenaire commercial et le principal investisseur du Vietnam parmi les pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC). Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 7,3 milliards de dollars l’année dernière.

Les deux pays entretiennent également d’autres domaines de coopération. Plusieurs accords de coopération locale ont été établis, notamment entre Ho Chi Minh-Ville et Al Ahmadi, ainsi qu’entre Thanh Hoa et Al Farwaniyah. Par ailleurs, les deux pays collaborent et se soutiennent mutuellement au sein de divers forums multilatéraux.

Lors de cette visite au Koweït, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait avoir des entretiens et entrevues avec l’Émir, le Premier ministre et le Prince héritier du Koweït ; visiter des établissements socio-économiques du pays hôte ; travailler avec de grands groupes économiques koweïtiens et prononcer un discours politique à l’Institut diplomatique du Koweït.

Les deux parties discuteront et conviendront des orientations, mesures et cadres de coopération approfondie pour les années à venir, afin de promouvoir les relations bilatérales et de les hisser à un niveau supérieur.

La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Koweït illustre la détermination du Vietnam à mettre en œuvre sa stratégie diplomatique vis-à-vis du Moyen-Orient et à concrétiser la Résolution 59-NQ/TW sur l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture.-VNA/VI