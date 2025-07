Le Premier ministre Pham Minh Chinh dirige une réunion clé sur le numérique et l’innovation

Lors de la réunion. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l’innovation, de la transformation numérique et de la mise en œuvre du projet 06, a présidé le 20 juillet, la 3e réunion dudit Comité pour faire le bilan du premier semestre 2025 et définir les orientations pour les six mois restants.



Le chef du gouvernement a souligné que cette réunion visait à évaluer les résultats obtenus dans les domaines clés mentionnés, leur contribution aux grandes missions nationales, ainsi qu'à faire le point sur l'avancement du projet 06, notamment la construction des bases de données nationales et sectorielles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la réunion. Photo : VNA



Il a demandé aux participants d’identifier clairement les travaux accomplis et ceux en retard, d’en analyser les causes objectives et subjectives, et de tirer des leçons d’expérience dans la direction et la mise en œuvre. Il a insisté sur une approche résolue et innovante : « détermination élevée, efforts soutenus, actions drastiques, efficacité concrète », associée à « une vision à long terme, une pensée stratégique, des actions d’envergure », et une répartition précise des responsabilités, des délais, des résultats et des compétences. Le tout afin d’atteindre l’objectif de croissance rapide, durable, de 8,3 à 8,5 % en 2025.



Selon le rapport présenté lors de la réunion, la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Bureau politique a été soutenue par un plan d’action du gouvernement, dont 76 sur 106 missions ont été réalisées à mi-parcours. Le gouvernement a également promulgué 21 décrets pour encourager le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, et approuvé une liste de 11 groupes de technologies stratégiques.



Le projet 06 avance dans la construction des bases de données interconnectées, tandis que le modèle d’administration locale à deux niveaux est progressivement opérationnel. Le gouvernement a adopté 28 décrets relatifs à la décentralisation et renforcé l’infrastructure des systèmes d’information, en particulier la connectivité et le partage des données entre les bases nationales et spécialisées.



Les résultats du premier semestre sont encourageants : couverture de 99,3 % des villages par la bande mobile à large bande, avec un accès internet classé parmi les 20 premiers mondiaux ; plus de 75.900 entreprises numériques recensées ; le chiffre d’affaires du secteur des technologies de l'information atteint près de 2.300.000 milliards de dôngs (+21 %), et les exportations environ 381.000 milliards de dôngs (+28 %). Le taux d’adultes disposant d’une signature numérique ou électronique atteint environ 33 %.



En matière de gouvernance numérique, 73 sur 84 organes ont rapporté leurs indicateurs de pilotage basés sur les données, 40 ont établi leur propre système d’indicateurs, et 67 ont connecté leur système de rapports à celui du Bureau gouvernemental. Le taux de traitement en ligne intégral des dossiers administratifs a atteint 39,51 % en juin 2025.



Le Premier ministre a approuvé plusieurs projets clés en faveur du développement des ressources humaines dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, notamment des centres de formation d’excellence en technologies 4.0. Environ 25.000 milliards de dôngs ont été mobilisés pour soutenir ces priorités. - VNA/VI