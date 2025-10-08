Le Premier ministre Pham Minh Chinh : Détermination absolue à éradiquer la pêche INN

Lors de la 16ᵉ réunion du Comité national de direction sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), organisée en ligne avec 21 provinces et villes côtières dans l’après-midi du 7 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité de mener une lutte résolue et déterminée contre la pêche INN, avec pour objectif de mettre fin à cette pratique afin que la Commission européenne retire en 2025 le «carton jaune» infligé au secteur halieutique vietnamien.



Selon le Comité, le pays compte actuellement plus de 81.000 navires de pêche. Plus de 8.400 navires ne sont pas encore autorisés. À ce jour, 28.032 navires ont été équipés du système de surveillance des navires par satellite (VMS), représentant 99,12 % du nombre total de navires concernés. Le contrôle des entrées et sorties dans les ports de pêche est étroitement supervisé.



Depuis plus d’un mois, aucun cas de pêche INN n’a été détecté, ni aucune violation dans les eaux étrangères. La traçabilité des produits de la mer continue d’être strictement appliquée.



Le Premier ministre a salué le sérieux et les efforts des ministères, des secteurs et des localités. Cependant, il a franchement reconnu que les résultats progressent encore lentement par rapport aux exigences et directives du gouvernement.



Le chef du gouvernement a demandé aux présidents des Comités populaires des 21 provinces et villes côtières de diriger personnellement l’achèvement complet de l’installation du système VMS sur tous les navires, et au ministère de la Sécurité publique de coopérer avec les Tribunaux populaires et les autorités compétentes pour poursuivre et juger rapidement les affaires de pêche INN encore en suspens.



Le ministère de la Défense est chargé, en coordination avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Sciences et des Technologies, le groupe Viettel et le groupe VNPT, de mettre en œuvre l’installation, le contrôle et le partage des données du système VMS, afin de surveiller strictement les activités des navires de pêche.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Ha, chef du Comité national de direction sur la lutte contre la pêche INN. Photo: VNA

Le ministère de la Justice, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, doit finaliser et soumettre avant le 15 octobre au Premier ministre un décret modifiant et complétant le décret n°38 sur les sanctions administratives dans le secteur de la pêche, afin de garantir des mesures suffisamment fortes et dissuasives pour prévenir toute violation liée à la pêche INN.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé d’établir une feuille de route concrète pour résoudre d’ici le 15 novembre 2025 quatre problèmes persistants dans la lutte contre la pêche INN : la gestion de la flotte, la surveillance des activités des navires, la traçabilité des produits de la mer et l’application stricte de la loi.



Enfin, le Premier ministre a exhorté les médias à renforcer la communication et la sensibilisation sur la lutte contre la pêche INN, et demandé aux organes d’inspection d’envoyer des missions sur le terrain afin de déterminer les responsabilités des organisations et des individus, et de proposer des sanctions appropriées conformément à la loi. – VNA/VI