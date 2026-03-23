Le Premier ministre Pham Minh Chinh dépose des fleurs au monument du Président Ho Chi Minh à Moscou

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la délégation l'accompagnant ont déposé, le 23 mars au matin (heure locale), des fleurs au pied du monument du Président Ho Chi Minh ainsi qu’à la Tombe du Soldat inconnu à Moscou. Photo : VNA



Dans le cadre de sa visite officielle en Fédération de Russie, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et la délégation l'accompagnant ont déposé, le 23 mars au matin (heure locale), des fleurs au pied du monument du Président Ho Chi Minh ainsi qu’à la Tombe du Soldat inconnu à Moscou.

Devant le monument de Ho Chi Minh, le dirigeant s’est incliné en hommage au grand leader, héros national, homme de culture mondial et personne posant le fondement de l’amitié entre le Vietnam et l’Union soviétique, aujourd’hui la Russie. Le Vietnam s’est engagé à préserver cette relation fidèle avec la Russie et à œuvrer au renforcement de relations bilatérales toujours plus profondes, substantielles, durables et efficaces.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la communauté vietnamienne à une cérémonie de dépôt de gerbe au monument du Président Ho Chi Minh (place Ho Chi Minh) à Moscou, en Russie. Photo : VNA

Situé sur la place Ho Chi Minh, dans le district d’Akademitcheski, ce monument illustre la profonde amitié entre les deux pays. Il a été inauguré à l’occasion du centenaire de la naissance de ce leader éminent du Vietnam. L’œuvre, conçue par le sculpteur Vladimir Efimovitch Tsigal et l’architecte Roman Grigorievitch Kananin, s’inspire du soleil et du bambou, symboles de la vitalité et de la volonté indomptable du peuple vietnamien. La statue en bronze et en pierre représente Ho Chi Minh souriant, inscrit dans un grand cercle évoquant le soleil rayonnant. Le piédestal porte sa célèbre citation, gravée en russe : « Rien n’est plus précieux que l’indépendance et la liberté ».

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des délégués assistent à la cérémonie de dépôt de gerbe au monument du Président Ho Chi Minh (place Ho Chi Minh) à Moscou, en Fédération de Russie. Photo : VNA

Aujourd’hui, au-delà de sa dimension artistique, ce site est devenu un lieu de rassemblement et de commémoration pour la diaspora vietnamienne en Russie lors des grandes occasions, tout en attirant de nombreux visiteurs internationaux.

Dans la même matinée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également déposé des fleurs à la Tombe du Soldat inconnu, située dans le jardin d’Alexandre, à proximité du mur occidental du Kremlin. Il a exprimé son profond respect envers les martyrs anonymes de l’Armée rouge soviétique, tombés lors de la Grande Guerre patriotique (1941-1945). Ce mémorial, inauguré le 8 mai 1967, demeure l’un des lieux les plus sacrés de la Russie. -VNA/VI