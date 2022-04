Le Premier ministre Pham Minh Chinh demande de rester vigilant face au COVID-19

La 14e réunion du Comité national de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 a eu lieu le 9 avril sous la présidence de son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh.

La réunion a été organisée par visioconférence avec la participation des 63 villes et provinces du pays.



Selon le Comité de direction, l'épidémie est globalement sous contrôle à l'échelle nationale. Ces trois dernières semaines, le nombre d'infections, de cas graves et de décès dans les provinces et les villes relevant du ressort central a eu tendance à diminuer de jour en jour. La raison est en partie due au taux de vaccination élevé au Vietnam, ainsi qu’à l’amélioration des capacités médicales.



Jusqu’au début avril, le Vietnam avait reçu plus de 230 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 dont plus de 207 millions administrées. L'approvisionnement en vaccins pour les enfants de 5 à moins de 12 ans devrait être achevé au deuxième trimestre 2022.



Les villes et provinces du pays ont dépensé 80.604 milliards de dongs pour mettre en œuvre des politiques visant à soutenir 728.304 employeurs et plus de 49,21 millions de travailleurs et d’autres personnes.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, organes et localités de suivre de près la situation épidémique dans le pays, la région et le monde, ainsi que les recommandations des agences de santé et scientifiques pour rechercher des solutions de prévention et de contrôle adaptées aux conditions du Vietnam.



Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les établissements de santé locaux et la médecine préventive, d’accélérer la vaccination, d’éviter toute négligence face au COVID-19. Il a souligné l’importance d’une mise en œuvre cohérente, synchrone et efficace du Programme de prévention et de contrôle du COVID-19 pour la période 2022 - 2023 pour une adaptation sûre, flexible et un contrôle efficace de l'épidémie.



Le chef du gouvernement a souligné que les vaccins étaient stratégiques pour prévenir et contrôler l'épidémie. Il est donc nécessaire d’accélérer la 3e injection pour les personnes de 18 ans et plus, de terminer la 2e dose pour les 12-18 ans en avril 2022, d’accélérer l'approvisionnement et d'organiser la vaccination des enfants de 5 à 12 ans pour l’achever au deuxième trimestre 2022.



Le chef du gouvernement a chargé le ministère de la Santé d'étudier et de faire un rapport au gouvernement sur les scénarios de prévention et de contrôle du COVID-19, afin d’être prêt à réagir en cas d’évolution compliquées de l’épidémie ou d'un nouveau variant plus contagieux et plus dangereux. Il lui a également ordonné de promulguer des instructions professionnelles appropriées à la nouvelle situation.



Pham Minh Chinh a en outre demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme d'assurer un tourisme sûr, convivial et efficace, de se coordonner avec le ministère des Affaires étrangères pour remédier aux faiblesses des politiques relatives aux visas, de préparer les conditions pour une organisation sûre et efficace des SEA Games 31 (Jeux d’Asie du Sud-Est)...