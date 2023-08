Le Premier ministre Pham Minh Chinh demande de renforcer la coopération multiforme Vietnam-Australie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu ce mardi 22 août à Hanoï la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong, venue le saluer à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam et de sa co-présidence de la 5e réunion du ministre des Affaires étrangères Vietnam - Australie, du 21 au 24 août.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong. Photo : VNA

Pham Minh Chinh s'est dit satisfait du fort développement des relations bilatérales entre le Vietnam et l'Australie, en particulier la confiance politique entre les deux pays qui s'était de plus en plus consolidée, et la coopération dans l'économie, le commerce, l’éducation, la culture, la main-d'œuvre, les échanges entre les peuples, la connexion décentralisée étaient renforcées.

Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que les deux pays devaient renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, du travail, de la culture et encourager les entreprises des deux pays à accroître leurs investissements dans des domaines clés. Parallèlement, il faut promouvoir la coopération dans de nouveaux domaines tels que la réponse au changement climatique, la transformation énergétique, la croissance verte, l'économie numérique, la transformation numérique...

Le Premier ministre vietnamien a également exprimé sa gratitude pour le précieux soutien de l'Australie au Vietnam par le biais de l'aide publique au développement (APD) et des bourses en faveur des étudiants et chercheurs vietnamiens.

La ministre Penny Wong a affirmé que l'Australie attachait une grande importance au Partenariat stratégique Vietnam-Australie

et a exprimé le souhait que les deux parties portent leurs relations à une nouvelle hauteur, en particulier sur les piliers politique - diplomatie, sécurité - défense, économie - commerce - investissement, science - technologie, innovation... ;

A cette occasion, la ministre Penny Wong a également annoncé le nouveau soutien de l'Australie au Vietnam d'une valeur de plus de 94 millions de dollars australiens pour répondre au changement climatique dans le delta du Mékong.

Abordant les questions régionales et internationales, Penny Wong a souligné que l'Australie attachait une grande importance à la centralité de l'ASEAN et au partenariat stratégique intégral nouvellement établi avec l'ASEAN, tout en affirmant que l'Australie continuait d'accorder la priorité à la coopération avec la sous-région du Mékong ; soulignant l'importance de la coopération et de la contribution à l'édification d'une région de paix, de stabilité, d'équilibre et de respect du droit international.

Le même jour, s'exprimant lors d'une conférence de presse à Hanoï, Penny Wong

a affirmé que l'amitié et la confiance stratégique avaient eté la base du partenariat entre le Vietnam et l'Australie. Les deux pays souhaitent maintenir une coopération pratique et travaillent ensemble pour rehausser les relations au niveau du partenariat stratégique intégral.

Elle a souligné que les deux pays partageaient le souhait d'une région pacifique, stable et prospère, d’une région où la souveraineté était respectée, tout en partageant un engagement envers la centralité de l’ASEAN.

"En tant que membre de l'ASEAN, le Vietnam joue un rôle très important pour l'Australie, notamment dans le domaine économique", a-t-elle déclaré, soulignant que l'Australie reconnaît "l'économie de marché" du Vietnam, souhaite élargir les relations bilatérales de commerce et d'investissement. "Nous sommes également impatients de relever ensemble les grands défis de notre époque, notamment le changement climatique", a-t-elle souligné.