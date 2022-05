Le Premier ministre Pham Minh Chinh de retour au Vietnam

Le matin du 19 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh est revenu à Hanoï, terminant avec succès son séjour aux États-Unis pour assister au Sommet spécial ASEAN-États-Unis et effectuer une visite de travail aux États-Unis et aux Nations Unies.

Le voyage du Premier ministre a été couronné de succès, contribuant à promouvoir les relations ASEAN-États-Unis, les relations Vietnam-Nations Unies, à approfondir les relations Vietnam-États-Unis, à affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Pendant son séjour de sept jours, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu dans quatre villes qu’étaient Washington D.C, Boston, New York et San Francisco, avec plus de 60 activités. Il a prononcé des discours lors de plusieurs séances du Sommet spécial ASEAN-États-Unis, rencontré des dirigeants de certains pays de l'ASEAN.

Lors de son voyage, le chef du gouvernement vietnamien a rencontré des dirigeants des Nations Unies. Il a également rencontré le président américain Joe Biden et d’autres personnalités des Etats-Unis.

Le Premier ministre a prononcé d'importants discours au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS) et à l'Université Harvard. Il a assisté et pris la parole à une conférence sur la promotion des investissements Vietnam - États-Unis, a assisté à l’échange de documents et accords de coopération dans de nombreux domaines entre des agences et entreprises des deux pays. Il a rencontré des dirigeants de nombreuses sociétés américaines, visité des groupes technologiques comme Intel, Apple, Google, et le New York Stock Exchange.

Le dirigeant vietnamien a également eu des rencontres avec des amis américains, des Vietnamiens vivant, travaillant ou faisant des études aux Etats-Unis.

Le voyage du Premier ministre a illustré la politique extérieure du Vietnam, sa volonté d’être un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale. Il a également témoigné de la détermination du Vietnam à édifier une économie indépendante et autonome associée à une intégration internationale approfondie, substantielle et efficace. Parallèlement, il a contribué à confirmer que les Vietnamiens résidant à l’étranger sont une partie inséparable de la nation vietnamienne.-VNA/VI