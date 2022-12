Le Premier ministre Pham Minh Chinh au premier Salon international de la défense du Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté jeudi matin 8 décembre à la cérémonie d’ouverture du Salon international de la défense du Vietnam (VIET NAM DEFENCE 2022) de trois jours à l'aéroport de Gia Lâm (Hanoi).

Environ 174 unités et entreprises de l'industrie de la défense et de la sécurité dotées des technologies avancées de 30 pays de tous les continents y sont présentes.

Le Salon est une opportunité pour les décideurs politiques et les entreprises de se rencontrer, d'échanger la coopération vers un monde de paix, de coopération et de développement prospère, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le gouvernement vietnamien apprécie hautement le ministère de la Défense et ses partenaires pour l'organisation de cet événement, démontrant la solidarité pour un monde meilleur, a-t-il indiqué.

Les entreprises de l’indsutrie de défense nationales et internationales y présenteront des équipements militaires, des armes et des solutions technologiques pour toutes les forces.

Le chef du gouvernement a estimé que ce serait un symbole de confiance et d'amitié, de coopération et de développement, et les sentiements des amis internationaux pour le Vietnam, ses habitants et l'Armée populaire du Vietnam, ajoutant que le Vietnam fait toujours preuve de sincérité et de responsabilité envers ses amis internationaux.

A cette occasion, il a affirmé que la politique de défense du Vietnam est pour la paix, l'autodéfense et pour le peuple. L'Armée populaire du Vietnam héroïque participe activement à des formes appropriées de coopération bilatérale et multilatérale en matière de défense avec des pays du monde entier.