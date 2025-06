Le Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum sur l'économie bleue et la finance à Monaco

À l'invitation du Prince Albert II de Monaco, le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, assiste au Forum sur l'économie bleue et la finance à Monaco, à l'occasion de sa participation à la 3e Conférence des Nations Unies sur les océans (ONUC 3), qui aura lieu du 9 au 13 juin à Nice, en France.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera à la quatrième séance plénière et à la séance de clôture du forum.



Le Prince Albert II de Monaco (à droite) accueille le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse. Photo : VNA

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh, et des dirigeants, des représentants des pays et des organisations, prononceront des discours et discuteront de l'économie et de la finance vertes pour protéger et préserver les mers et les océans.



Le Forum sur l'économie bleue et la finance est un événement organisé dans le cadre de l'ONUC 3 par le gouvernement monégasque les 7 et 8 juin. Il réunit de nombreux chefs d'État et de gouvernement, experts, décideurs politiques et investisseurs du monde entier.



Le Forum vise à promouvoir le rôle de l'économie verte pour relever les défis financiers actuels, en soulignant le rôle essentiel des investissements durables et des politiques innovantes pour la protection des océans et la prospérité de l'économie mondiale.



Le Forum constitue une occasion importante et concrète pour les représentants des pays, les experts et les investisseurs d'examiner les avancées réalisées à ce jour en matière de développement économique vert, d'échanger des initiatives et de promouvoir la coopération dans ce domaine.- VNA/VI