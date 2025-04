Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste à la cérémonie funèbre de Khamtay Siphandone

Le 7 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a conduit une délégation de haut niveau du Parti et de l’État du Vietnam pour rendre hommage et assister à la cérémonie funèbre de Khamtay Siphandone, ancien Président du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et ancien président du Laos.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente ses condoléances à la famille du défunt. Photo: VNA

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres avec le secrétaire général du PPRL et président lao, Thongloun Sisoulith, ainsi qu’avec le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone.



Lors de ces rencontres, au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé ses condoléances les plus profondes au Parti, à l’État, au peuple lao, ainsi qu’à la famille de Khamtay Siphandone.



Le Premier ministre a exprimé sa profonde admiration pour les contributions majeures de Khamtay Siphandone à l’histoire de la construction et du développement du Laos, ainsi qu’au mouvement révolutionnaire des trois pays de l’Indochine.



Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens chérissent et se souviendront à jamais du rôle et des contributions de Khamtay Siphandone – un grand ami, un camarade proche, fidèle, sincère et dévoué, dans le renforcement et le développement de la solidarité spéciale Vietnam – Laos.



Le Premier ministre a exprimé sa conviction que le Parti, l’État et le peuple lao transformeront cette perte en une source de force pour continuer à bâtir un Laos toujours plus prospère et solide.



Les dirigeants lao de haut niveau ont sincèrement remercié et exprimé leur profonde émotion devant les marques de condoléances du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, notamment à travers l’envoi d’une première délégation dirigée par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, pour rendre hommage au défunt, ainsi que la participation, ce jour, d’une délégation de haut niveau conduite par le Premier ministre Pham Minh Chinh à la cérémonie funèbre. Le fait que le Vietnam ait également décidé de déclarer deux jours de deuil national pour Khamtay Siphandone illustre la solidarité spéciale, fidèle et rare entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples, ainsi que les liens personnels étroits entre les dirigeants de haut rang des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente ses condoléances aux dirigeants lao. Photo: VNA



À cette occasion, les dirigeants des deux pays ont également échangé sur la situation de développement socio-économique et les priorités actuelles dans chaque pays.



Les dirigeants lao ont annoncé que des délégations de haut niveau se rendront au Vietnam pour participer au Sommet du Partenariat pour une croissance verte (P4G) ainsi qu’à la cérémonie commémorant le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants lao de haut niveau ont affirmé qu’en toutes circonstances, le Parti, l’État et le peuple des deux pays continueront de faire tout leur possible pour préserver et renforcer l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam – Laos, afin qu’elles demeurent durables et qu’elles soient transmises aux générations futures comme un héritage précieux des relations sincères, étroites et fraternelles entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.-VNA/VI