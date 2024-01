Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive en Roumanie pour une visite officielle

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut niveau sont arrivés samedi après-midi 20 janvier à Bucarest, entamant une visite officielle en Roumanie à l’invitation du Premier ministre Ion-Marcel Ciolacu.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse à leur arrivée à Bucarest, le 20 janvier. Photo : VNA

Il s’agit du premier échange de délégations au niveau de Premier ministre entre les deux pays depuis cinq ans, s’inscrivant dans le contexte du bon développement des relations et de la coopération traditionnelles entre le Vietnam et la Roumanie, vieilles de plus de 70 ans.



Durant son séjour en Roumanie, le chef du gouvernement vietnamien s’entretiendra et rencontrera le Premier ministre, le président de la République, le président du Sénat et le président de la Chambre des députés de Roumanie.



Il visitera certaines localités et universités roumaines, participera au forum des affaires Vietnam-Roumanie, recevra des représentants de l’Association d’amitié Roumanie-Vietnam et rencontrera le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne du pays.



La visite vise à approfondir l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays, en créant de nouvelles forces motrices pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines correspondant aux avantages de la Roumanie et aux besoins de développement du Vietnam tels que l’agriculture, la transformation et la fabrication, ainsi que les soins de santé.



En outre, la visite devrait renforcer la coopération commerciale et attirer les investissements dans des domaines potentiels, contribuant ainsi à créer des conditions favorables pour les relations entre le Vietnam et l’Union européenne. – VNA