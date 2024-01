Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive en Hongrie pour une visite officielle

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à Budapest dans l’après-midi du 18 janvier (heure locale), entamant une visite officielle en Hongrie du 18 au 20 janvier à l’invitation du Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse à leur arrivée à Budapest, le 18 janvier. Photo: VNA

Le chef du gouvernement vietnamien a été accueilli à l’aéroport international Ferenc Liszt de Budapest notamment par le secrétaire d’État au ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce Sztaray Peter Andras, l’ambassadeur de Hongrie au Vietnam Baloghdi Tibor, et l’ambassadrice du Vietnam en Hongrie Nguyên Thi Bich Thao, le personnel de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en Hongrie.



Il aura des entretiens et des réunions avec de hauts dirigeants hongrois, visitera certains établissements socio-économiques en Hongrie, participera à un forum d’affaires Vietnam-Hongrie et rencontrera les dirigeants d’organisations d’amitié, le personnel de l’ambassade du Vietnam en Hongrie et représentants de la communauté vietnamienne dans la nation européenne.



Sa visite officielle en Hongrie contribuera à renforcer davantage la confiance politique, à intensifier l’amitié traditionnelle et le soutien mutuel entre le Vietnam et la Hongrie. Elle promouvra et portera les domaines de coopération traditionnels des deux pays à une nouvelle étape, répondant aux exigences de développement de chaque pays, renforcera la coopération dans les domaines potentiels et forts et resserrera davantage l’amitié entre les peuples des deux pays. – VNA/VI