Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive en France

Dans l’après-midi du 7 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse Lê Thi Bich Trân sont arrivés à Nice, France. Durant son séjour du 7 au 11 juin, le chef du gouvernement vietnamien participera à la Troisième Conférence des Nations unies sur l'Océan (UNOC3) et mènera des activités bilatérales en France, à l’invitation du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et du président français, Emmanuel Macron.

Il s’agit de la première participation d’un Premier ministre vietnamien à une Conférence des Nations unies sur l’Océan, et de sa première visite en France depuis l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global en octobre 2024, faisant suite à la visite du président Emmanuel Macron au Vietnam en mai 2025.

En tant qu’invité spécial du président français à l’UNOC3, Pham Minh Chinh participera à des débats, forums et événements sur la finance et l’économie vertes, ainsi qu’à diverses expositions scientifiques... Il co-présidera notamment un Sommet mondial des deltas et prononcera un discours lors de la session plénière de la Conférence.

Sa participation témoigne de la volonté du Vietnam d’être un partenaire fiable dans le cadre des modèles de coopération, de contribuer au partage de connaissances et d’expériences, et aux efforts communs pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable.

A cette occasion, le Premier ministre tiendra des rencontres bilatérales avec des dirigeants de pays et d’organisations internationales pour renforcer les relations de coopération.

Dans le cadre des activités bilatérales en France, Pham Minh Chinh rencontrera les hauts dirigeants français, participera à un forum d’affaires Vietnam–France, travaillera avec des dirigeants de grands groupes français, ainsi que des experts, intellectuels et membres de la communauté vietnamienne en France.

Ces échanges visent à concrétiser les orientations majeures du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France, tout en donnant un nouvel élan à la coopération multiforme entre les deux pays.-VNA/VI