Le Premier ministre Pham Minh Chinh arrive à Bruxelles, en Belgique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine sa visite officielle aux Pays-Bas. Photo: VNA



Après avoir terminé sa visite officielle aux Pays-Bas, le Premier ministre Pham Minh Chinh est arrivé mardi midi 13 décembre à l’aéroport militaire de Melsbroek, à Bruxelles, en Belgique, pour assister au Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE et effectuer une visite officielle en Belgique.



Cette tournée intervient sur l’invitation du président du Conseil européen Charles Michel et du Premier ministre belge Alexander De Croo.



Les relations ASEAN-UE ont été établies en 1977 et portées au niveau de partenariat stratégique en 2020. Il s’agit de la première fois que l’ASEAN et l’UE organisent un sommet pour célébrer le 45e anniversaire de leurs liens, avec la participation de dirigeants des pays membres des deux blocs.



A travers cette visite, le Vietnam affirme son rôle, sa responsabilité et son esprit de solidarité au sein de l’ASEAN, contribuant à approfondir le partenariat stratégique ASEAN-UE et les relations entre le Vietnam et les pays membres de l'UE.

Durant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura une série d’activités multilatérales et bilatérales. Outre assister au Sommet célébrant le 45e anniversaire des relations ASEAN-UE et aux conférences connexes, il aura des rencontres bilatérales avec des dirigeants de l’UE et de nombreux pays membres de l’UE et de l’ASEAN.



Dans le cadre de sa visite officielle en Belgique, le chef du gouvernement vietnamien aura des rencontres avec des dirigeants belges. Il travaillera avec des groupes belges et rencontrera des Vietnamiens dans ce pays. Sa visite officielle en Belgique contribue au renforcement et à la consolidation des relations entre le Vietnam et la Belgique, dans les domaines de l’économie maritime, de l’agriculture écologique.