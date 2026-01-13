Le Premier ministre Pham Minh Chinh appelle à accélérer le développement des logements sociaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la 5e réunion de travail du Comité central de pilotage sur les politiques de logement et le marché immobilier. Photo: VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité central de pilotage sur les politiques de logement et le marché immobilier, a présidé, mardi 13 janvier à Hanoï, la cinquième réunion de travail du Comité, organisée en visioconférence avec 34 villes et provinces du pays, afin de renforcer la coordination nationale dans le domaine du logement.



Dans son allocution d’ouverture, le chef du gouvernement a réaffirmé que le droit au logement constitue un droit fondamental et un besoin essentiel de chaque citoyen. Il a souligné que le développement de l’habitat est à la fois un pilier central de la politique de bien-être social et un moteur clé de la croissance économique, de la stabilité du marché du travail et du développement socio-économique durable du pays.



Évoquant les avancées majeures enregistrées ces dernières années, notamment en 2025, le Premier ministre a salué l’achèvement de plus de 102 000 logements sociaux, un résultat significatif contribuant à la réalisation de l’objectif d’un million d’unités d’ici 2028. Il a également mis en exergue la suppression des logements précaires et la construction de logements destinés aux personnes méritantes, menées avec plus de cinq ans d’avance sur le calendrier initial, ainsi que la mise en œuvre rapide et efficace de la « Campagne Quang Trung » dédiée à la reconstruction des habitations endommagées par les récentes catastrophes naturelles.

Le Premier ministre a exprimé sa reconnaissance aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales pour leur mobilisation et leurs efforts constants dans la mise en œuvre des politiques de développement du logement social.



Il a affirmé que ces résultats illustrent la responsabilité et l’engagement de l’ensemble du système politique, ainsi que le caractère profondément humaniste du régime, qui vise à garantir le bien-être social, à assurer une vie stable aux travailleurs et aux ménages à faibles revenus, tout en contribuant à l’assainissement du marché immobilier.



Constatant l’évolution des besoins sociaux, Pham Minh Chinh a souligné que la demande tend désormais à se déplacer de l’accession à la propriété vers la location ou la location-accession. Il a, dans ce contexte, appelé à une restructuration des politiques de logement social afin de privilégier la durabilité et l’accessibilité effective, insistant sur le fait que le développement de l’offre locative doit être envisagé comme une mission stratégique de long terme, menée de manière cohérente et systémique, sans approches fragmentaires.



Le chef du gouvernement a invité les délégués à débattre et à convenir des orientations à venir, notamment la simplification drastique des procédures administratives, visant à supprimer les étapes intermédiaires inutiles. Il a exigé que les projets de logements sociaux, en particulier ceux destinés à la location, bénéficient de mécanismes de traitement prioritaire, afin d’en accélérer la mise en œuvre.



Il a par ailleurs appelé les ministères, les secteurs et les localités à accélérer la mise en place du Fonds national du logement, à évaluer avec précision les besoins en logements locatifs et à définir des objectifs clairs pour 2026 et les années suivantes, contribuant ainsi à une politique de logement social plus efficace et durable. – VNA/VI