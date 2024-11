Le Premier ministre Pham Minh Chinh a une audience royale avec le roi Norodom Sihamoni

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, à Hanoi, le 28 novembre. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu, jeudi 28 novembre à Hanoi, une audience royale avec le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, qui effectue une visite d’État de deux jours au Vietnam à l’invitation du président Luong Cuong.

Le chef du gouvernement a déclaré que l’histoire des relations entre le Vietnam et le Cambodge est marquée par les luttes ardues de chaque pays pour l’indépendance et la liberté et que leur partage et leur sacrifice mutuels constituent un atout inestimable que les peuples des deux nations doivent préserver et entretenir ensemble.

Il a affirmé que le peuple vietnamien se souvient toujours du soutien offert par feu le roi-père Norodom Sihanouk, le roi Norodom Sihamoni et des générations de dirigeants et de citoyens cambodgiens pendant la lutte du Vietnam pour la libération nationale et ses efforts actuels de construction, de défense et de développement nationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le peuple cambodgien pour les réalisations globales qu’il a accomplies au cours des deux dernières décennies sous le règne clairvoyant du roi Norodom Sihamoni et la direction du Sénat, de l’Assemblée nationale et du gouvernement du Cambodge.

Il a salué les contributions du Cambodge à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et à la communauté internationale. Il a également félicité le Cambodge pour l’organisation réussie de la 12e Assemblée générale de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques (ICAPP) et de la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP-11), qui ont contribué à élever sa stature régionale et mondiale.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam accordait une priorité absolue au renforcement de la solidarité et de la coopération globale avec le Cambodge. Il s’est engagé à travailler sans relâche avec les dirigeants et le peuple cambodgiens pour approfondir les liens bilatéraux, répondant ainsi aux aspirations de leur peuple. Le Vietnam est prêt à soutenir le Cambodge pour accueillir avec succès le 20e Sommet de la Francophonie en 2026, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le roi Norodom Sihamoni a souligné que les réalisations du Vietnam constituent une source d’inspiration et d’encouragement pour le Cambodge dans ses efforts de construction et de développement nationaux.

Il a exprimé sa gratitude pour la coopération et l’aide inestimables du Vietnam dans la lutte du Cambodge pour la libération nationale dans le passé, ainsi que dans l’œuvre actuel de construction et de développement nationaux, soulignant que les relations entre le Cambodge et le Vietnam ne sont pas seulement une fraternité, mais aussi une amitié de longue date portant une profonde signification historique.

Le roi Norodom Sihamoni a promis de continuer à soutenir la coopération entre les deux gouvernements, convaincu que les relations bilatérales se développeront davantage de manière plus efficace et plus étendue.

Les deux parties ont noté avec plaisir le développement continu des relations bilatérales ces dernières années. Les deux pays ont coopéré étroitement dans les domaines politique, diplomatique, sécuritaire et défensif. La coopération commerciale et d’investissement reste une pierre angulaire pour approfondir les relations bilatérales et renforcer les liens économiques. Actuellement, environ 3.000 étudiants cambodgiens étudient au Vietnam et près de 100 étudiants vietnamiens au Cambodge, qui servent de ponts importants pour l’amitié entre les deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations et les rencontres à tous les niveaux, de promouvoir la coopération dans les domaines économique, culturel, scientifique et technologique, et de renforcer les échanges entre les peuples. Ils se sont également engagés à résoudre tous les problèmes existants dans un esprit de solidarité et de bon voisinage.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a décrit les liens étroits et la solidarité entre le Vietnam et le Cambodge, le Vietnam et le Laos, et entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge comme des relations inéluctables et objectives qui constituent un atout précieux pour chaque pays et pour les trois nations.

Il a exhorté le Vietnam et le Cambodge à diffuser activement des informations sur la tradition d’amitié et de solidarité entre leurs peuples, en particulier parmi les jeunes générations.

A cette occasion, le dirigeant vietnamien exprimé son espoir que le roi, dans sa noble position, continuera à prêter attention et, avec les hauts dirigeants cambodgiens, à travailler pour surmonter les difficultés et les obstacles, et à faciliter la naturalisation des personnes d’origine vietnamienne qui remplissent les conditions nécessaires pour vivre et travailler légalement et de manière stable au Cambodge. Ces personnes, a-t-il déclaré, serviront de ponts pour l’amitié entre les deux pays.

Il a également appelé au soutien du roi pour établir et mettre bientôt en service un Centre d’études vietnamiennes à l’Université royale de Phnom Penh, qui deviendra une plaque tournante pour les étudiants cambodgiens et internationaux pour explorer la langue, la culture et le peuple du Vietnam, ainsi que les relations Vietnam-Cambodge. – VNA/VI