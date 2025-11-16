Le Premier ministre part pour une tournée au Koweït, en Algérie et en Afrique du Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, Le Thi Bich Tran. Photo: VNA

Le matin du 16 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse, accompagnés d’une délégation vietnamienne de haut niveau, ont quitté Hanoï pour effectuer des visites officielles au Koweït et en Algérie, participer au Sommet du G20 et mener des activités bilatérales en Afrique du Sud du 16 au 24 novembre, à l’invitation du Premier ministre du Koweït, Cheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, du Premier ministre de l’Algérie, Sifi Ghrieb, et du président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa – président du G20 en 2025.

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet du G20 témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à la coopération avec les membres du G20 et les partenaires internationaux. Elle affirme également le rôle, la position et le prestige international croissants du Vietnam, ainsi que sa contribution active et responsable aux conférences et forums multilatéraux.

Par ailleurs, cette tournée du Premier ministre reflète la ligne constante du Vietnam, qui attache de l’importance à ses relations avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique, dont l’Afrique du Sud, le Koweït et l’Algérie.

Cette visite vise à consolider la confiance politique, approfondir davantage les relations d’amitié et promouvoir la coopération multiforme entre le Vietnam et l’Afrique du Sud, le Koweït, l’Algérie en particulier, et les pays du Moyen-Orient et d’Afrique en général.

À travers cette tournée, le Vietnam souhaite dynamiser et créer de nouveaux moteurs pour le développement de ses relations bilatérales avec les trois pays, en vue d’un niveau supérieur, notamment en accélérant la signature d’accords et de conventions établissant un cadre juridique pour la coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l’investissement et dans les secteurs où les parties disposent d’atouts correspondant à leurs besoins, ainsi qu’en renforçant la coopération au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

La tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh dans ces trois pays s’inscrit dans la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par le XIIIᵉ Congrès national du Parti, les Résolutions n°34-NQ/TW et n°59-NQ/TW du Bureau politique sur l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture, ainsi que la Conclusion n°125-KL/TW du 14 février 2025 du Secrétariat sur la promotion et l’élévation de la diplomatie multilatérale à l’horizon 2030.-VNA/VI