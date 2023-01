Le Premier ministre organise un banquet du Têt en l’honneur du corps diplomatique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont organisé lundi 9 janvier à Hanoi un banquet en l’honneur du corps diplomatique à Hanoi, avant la fête traditionnelle du Nouvel An lunaire (Têt) du Chat.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse présidant un banquet en l’honneur du corps diplomatique à Hanoi, avant la fête traditionnelle du Nouvel An lunaire (Têt). Photo: VNA

L’événement a vu la présence de hauts dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens, ainsi que d’ambassadeurs étrangers, de chargés d’affaires et de principaux représentants d’organisations internationales au Vietnam et de leurs épouses.



Dans ses remarques, le chef du gouvernement a déclaré que sous la direction du Parti communiste du Vietnam dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, avec la solidarité, le consensus et les efforts de l’ensemble du système politique, ainsi que le soutien d’amis internationaux, le Vietnam a obtenu des réalisations importantes et relativement complètes.



Il a saisi cette occasion pour remercier les ambassadeurs, les chargés d’affaires, les principaux représentants des organisations internationales, les gouvernements et les peuples des autres pays pour leurs sentiments et leur aide précieuse, pratique et efficace au Vietnam.



En 2023, la paix, la coopération et le développement restent la tendance majeure dans le monde et aussi l’aspiration de chaque pays. Cependant, le chemin vers cet objectif n’est pas facile et nécessite des efforts de chaque pays et du monde, a-t-il déclaré.



Par conséquent, il est nécessaire de maintenir la solidarité internationale, de resserrer davantage l’amitié et la coopération et de répondre ensemble efficacement aux défis mondiaux dans un esprit "gagnant-gagnant", a-t-il souligné.



Le Premier ministre a souligné la nécessité de rester prêt à résoudre conjointement les défis de l’économie mondiale, les développements complexes des problèmes de sécurité non traditionnels et les frictions géopolitiques et géoéconomiques.



Dans le même temps, il est important de prendre en temps opportun des solutions politiques adaptées à chaque pays sur la base du partage, du soutien mutuel et de la compréhension mutuelle afin d’améliorer la vie des gens, a-t-il indiqué.



Il a réaffirmé la politique étrangère cohérente du Vietnam d’indépendance, d’autonomie, d’être un bon ami et un partenaire fiable des pays, d’être un membre actif et responsable de la communauté internationale et de contribuer activement aux efforts communs pour un avenir meilleur de la région et du monde.



Le chef du gouvernement a exprimé son espoir que les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les principaux représentants des organisations internationales au Vietnam continueront à contribuer à intensifier les relations du Vietnam avec leurs pays.



Au nom du corps diplomatique, l’ambassadeur palestinien Saadi Salama, qui est à la tête du corps diplomatique, a adressé ses vœux du Nouvel An aux dirigeants du Parti et de l’État et au peuple vietnamien tout en saluant les réalisations multiformes du pays en 2022.



Le diplomate a décrit 2023 comme une année spéciale pour le Vietnam, car le pays est sur le point de continuer à travailler pour accomplir les tâches de développement économique, perfectionner les réglementations et améliorer la vie des gens dans un contexte des évolutions imprévisibles dans le monde.



Il a exprimé sa conviction qu’avec sa détermination, son courage, sa politique étrangère de paix et son esprit constructif, le Vietnam aura une voix importante pour promouvoir davantage le respect du droit international, le maintien de la paix et de la stabilité mondiales, la coopération entre les pays, le multilatéralisme, et la résolution de défis communs pour une planète vivable pour les générations futures.