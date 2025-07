Le Premier ministre ordonne une réponse d'urgence face au typhon Wipha

À 4 h du matin le 21 juillet, le typhon se trouvait au-dessus de la partie nord de la péninsule de Leizhou, à environ 275 km à l’est de la côte de Quang Ninh-Hai Phong, avec des vents soufflant entre 75 et 88 km/h près de son centre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 20 juillet, le télégramme officiel n°117/CD-TTg demandant une mobilisation urgente pour faire face au typhon n°3 (Wipha), actuellement actif dans le nord en Mer Orientale avec une intensité très forte (niveau 12, rafales jusqu’à 15).



Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, le typhon se déplace rapidement et devrait toucher le Nord et le Centre-Nord du Vietnam dès la soirée du 21 juillet, provoquant des vents violents, des pluies diluviennes, avec des risques élevés de crues soudaines, glissements de terrain dans les zones montagneuses et inondations dans les régions basses et urbaines.



Le chef du gouvernement demande aux ministères de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Agriculture et de l’Environnement ainsi qu’aux autorités locales concernées par la trajectoire du typhon de poursuivre la mise en œuvre des mesures urgentes selon les consignes du télégramme n°112/CD-TTg, dans un esprit de réactivité maximale, afin de protéger la vie des populations et limiter les pertes matérielles.



Les présidents des Comités populaires provinciaux doivent concentrer leurs efforts sur la sécurité en mer et sur les îles : rappeler les navires de pêche, de transport et de tourisme hors des zones à risque ou les guider vers des refuges sûrs, interdire la présence de personnes à bord lors du passage du typhon, sécuriser les fermes aquacoles, les cages flottantes et les postes de surveillance côtiers.



En fonction de l’évolution du phénomène, les autorités locales sont invitées à prendre l’initiative d’interdire temporairement les activités maritimes si nécessaire.



Sur le littoral comme à l’intérieur des terres, les comités populaires sont chargés de l’évacuation préventive des populations vivant dans les habitations précaires ou les zones sujettes aux glissements de terrain et inondations profondes ; de la préparation des moyens humains et logistiques selon le principe « sur place » ; de la consolidation des infrastructures essentielles (télécommunications, électricité…), et de la réponse rapide aux incidents pour éviter toute interruption des services.



Il est également demandé de restreindre la circulation durant le passage du typhon, d’orienter le trafic, d’interdire l’accès aux routes submergées ou à fort courant, de mettre en place des équipes d’intervention prêtes à rétablir la circulation sur les grands axes dès que possible.



Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est chargé d’assurer la veille météorologique et de transmettre les informations précises et actualisées aux organes compétents, de coordonner les réponses adaptées à la situation, de surveiller les digues, les réservoirs hydrauliques et la production agricole.



Par ailleurs, les ministères et organismes concernés doivent dépêcher des missions d'inspection dans les provinces impactées : le ministère de la Défense à Quang Ninh, la Sécurité publique à Hai Phong, l’Agriculture et l’Environnement à Ninh Binh, la Construction à Hung Yen, et les Sciences et Technologies à Thanh Hoa.



Les médias nationaux, dont la Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et l’Agence vietnamienne d’Information sont appelés à renforcer la couverture de la situation, à diffuser des instructions de prévention et à sensibiliser le public aux risques.



Le Premier ministre a confié au vice-Premier ministre Tran Hong Ha la supervision directe des opération



s de réponse au typhon. Le Bureau du gouvernement est chargé de suivre l’exécution du télégramme, d’en assurer la coordination et de faire remonter les difficultés éventuelles au Premier ministre et au vice-Premier ministre en charge. - VNA/VI