Le Premier ministre ordonne une action résolue pour lever le "carton jaune" de la pêche INN d'ici 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 25 novembre à Hô Chi Minh-Ville, la 23e réunion du Comité national de direction pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tenue en format hybride avec 21 villes et provinces côtières.

Le chef du gouvernement a souligné que, depuis début novembre, le Centre du pays est ravagé par le typhon Kalmaegi et subissent des pluies torrentielles d'une ampleur et d'une durée sans précédent, dépassant les niveaux historiques, ce qui entraîne d'importantes pertes humaines et matérielles et perturbe les activités socio-économiques.

Lors de la réunion. Photo : VNA

Présentant ses plus sincères condoléances aux populations sinistrées et aux autorités locales, notamment aux familles des personnes décédées, disparues ou blessées, Pham Minh Chinh a lancé un appel à la communauté des entreprises, aux entrepreneurs, à la population et aux bienfaiteurs du pays pour s'unir et apporter leur soutien aux habitants du Centre du Vietnam en ces moments difficiles.

Il a demandé aux autorités locales d'aider les habitants à réparer leurs habitations endommagées d'ici le 30 novembre et de reconstruire les maisons ou de reloger les familles dont les logements se sont effondrés ou ont été détruits d'ici le 31 janvier 2026, tout en garantissant la sécurité alimentaire, sanitaire et le rétablissement des infrastructures de production.

Le Premier ministre a souligné qu'en parallèle des interventions d'urgence et des efforts de redressement, les zones côtières doivent poursuivre leur lutte contre la pêche INN.

Pham Minh Chinh a souligné que la levée, en 2025, du "carton jaune" de la Commission européenne (CE) concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et le développement durable du secteur de la pêche constituent une tâche urgente et essentielle, qui doit être menée à bien sans délai. Il est impératif de traiter cette question en profondeur pour l'honneur et le prestige de la nation, pour les droits et les intérêts légitimes du peuple, et pour le progrès social, l'équité et la justice, a-t-il déclaré.

Il a exigé que les problèmes et les lacunes, en particulier ceux qui préoccupaient particulièrement la CE, soient entièrement traités, que les résultats positifs soient mis à profit et que des solutions efficaces soient élaborées pour les tâches sous-réalisées.

Le Premier ministre a rappelé à certains ministères et secteurs de finaliser rapidement les tâches restantes afin d'achever l'ensemble des 99 mesures de lutte contre la pêche INN, dont une tâche pour le ministère de l'Intérieur, trois pour le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, et deux pour les collectivités locales, tout en traitant en temps utile les problèmes de divergence de données entre les différentes plateformes.

Il a chargé le ministère des Affaires étrangères de se coordonner avec celui de l'Agriculture et de l'Environnement pour présenter un rapport et dialoguer directement avec la CE sur les résultats du Vietnam dans la lutte contre la pêche INN, ainsi que pour répondre aux points soulevés par la CE, avec la ferme détermination de faire lever le "carton jaune" en 2025, pour le prestige de la nation et le bien-être du peuple. -VNA/VI