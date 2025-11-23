Le Premier ministre ordonne la reconstruction des maisons sinistrées avant le Têt

Face aux dégâts particulièrement graves causés par les pluies et les inondations, tôt le 23 novembre, heure locale en Afrique du Sud (soit le même matin à Hanoï), le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé depuis l’Afrique du Sud une réunion d’urgence en visioconférence avec les dirigeants des ministères, organismes et localités afin d’examiner la situation et les mesures urgentes de réponse aux intempéries dans plusieurs provinces du Centre.



Selon le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement Trân Duc Thang, depuis le 16 novembre, de fortes pluies et inondations ont touché Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lam Dong, dont des crues dépassant les niveaux historiques à Dak Lak et Khanh Hoa. Depuis le 21 novembre, les pluies ont diminué et le niveau des rivières est redescendu au seuil d’alerte 1.



Les pluies et inondations ont causé des dégâts extrêmement graves, faisant 102 morts et disparus, endommageant 1.154 maisons, inondant jusqu’à 186.000 habitations ; plus de 80.000 hectares de riz et cultures ont été détruits ; plus de 3,2 millions d’animaux d’élevage ont péri ou été emportés ; 24 points sur les routes nationales ont été érodés ou bloqués ; et le trafic ferroviaire a été suspendu dans les provinces de Dak Lak et Khanh Hoa. Les pertes initiales sont estimées à 9.035 milliards de dôngs.



Les dirigeants du Parti, du gouvernement et les autorités locales poursuivent la mise en œuvre déterminée des mesures de réponse et de réparation. Le 21 novembre 2025, le Bureau politique a publié l’avis n° 99-TB/TW concernant la direction des travaux de réparation des dégâts au Centre.



Le même jour, le vice-Premier ministre permanent a signé une décision accordant une aide d’urgence de 700 milliards de dôngs aux quatre provinces de Khanh Hoa, Lam Dong, Gia Lai et Dak Lak, tandis que le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a attribué 80 milliards de dôngs supplémentaires pour soutenir les localités sinistrées.



Les ministères, secteurs et localités ont mis en œuvre strictement les directives, procédant à l’évacuation de 38.381 foyers (119.938 personnes) et fournissant nourriture et biens essentiels aux populations touchées.



Les autorités poursuivent la recherche des personnes disparues, les soins aux blessés et le soutien aux familles endeuillées ou ayant perdu leur logement, tout en garantissant un approvisionnement continu en nourriture, eau potable et produits essentiels...

Membres du Comité national de pilotage de la défense civile lors de la visioconférence. Photo: VNA



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, organismes et provinces d’appliquer rapidement et efficacement toutes les mesures de réparation, avec priorité aux zones encore isolées.



Le Premier ministre a indiqué que, lors d’une rencontre avec le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il avait demandé à l’OMS d’apporter son soutien au Vietnam dans les travaux de réparation après les inondations. Le Directeur général de l’OMS a accepté cette demande. Le Premier ministre a chargé le ministère de la Santé de collaborer avec le ministère des Affaires étrangères pour adresser rapidement à l’OMS une requête officielle sollicitant un appui sur les questions urgentes et nécessaires.



Il a également annoncé une aide financière supplémentaire : 500 milliards de dôngs pour Dak Lak, 150 milliards pour Gia Lai, 150 milliards pour Khanh Hoa et 300 milliards pour Lam Dong, ainsi que l’attribution de 2.000 tonnes de riz pour Dak Lak, 1.000 tonnes pour Gia Lai et 1.000 tonnes pour Lam Dong.



Le Premier ministre a ordonné au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité publique, à l’Union de la Jeunesse et à l’Association des Anciens combattants de mobiliser les forces afin d’aider les habitants à réparer leurs maisons et assainir l’environnement. Il a exigé de finaliser les réparations des maisons endommagées avant le 30 novembre 2025 et d’élaborer un projet de construction de maisons pour les familles ayant perdu leur logement avant le 31 janvier 2026, afin que les habitants puissent accueillir le Têt dans un nouveau foyer.



Il a également demandé une réparation rapide des écoles, centres de santé, infrastructures de transport, d’électricité et de télécommunications, ainsi qu’une prévention stricte des maladies post-inondations.



Le Premier ministre a ordonné de surveiller et d’exploiter le système de barrages et de réservoirs en garantissant la sécurité, de mettre en place des crédits préférentiels pour aider la population et les entreprises à rétablir la production et les activités économiques, et d’assurer l’approvisionnement en marchandises, ainsi que le contrôle des prix des produits essentiels afin d’éviter toute pénurie ou hausse injustifiée des prix...



En assignant clairement les tâches à chaque ministère et secteur pour soutenir les localités dans la réparation des dégâts causés par les catastrophes naturelles, le Premier ministre a souligné que les provinces et villes chargées, selon la répartition du Bureau politique, d’assister les localités sinistrées doivent coordonner l’examen, l’appui, la réception et la distribution efficace des aides afin d’éviter tout gaspillage. Il a également demandé au Front de la Patrie du Vietnam d’appeler les cadres, soldats et compatriotes à l’intérieur comme à l’extérieur du pays à continuer de soutenir les habitants des zones sinistrées, tout en assurant une répartition raisonnable et efficace des aides. -VNA/VI