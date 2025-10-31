Le Premier ministre ordonne des mesures face aux inondations dévastatrices au Centre

Face aux pluies et inondations sans précédent qui frappent le Centre du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a émis le télégramme officiel n° 204/CĐ-TTg, enjoignant aux autorités provinciales et aux ministères concernés de déployer des mesures synchronisées et efficaces pour faire face à la catastrophe et accélérer les travaux de rétablissement post-inondations.

Ce télégramme a été adressé aux secrétaires des comités du Parti et aux présidents des comités populaires des provinces et villes de Hue, Da Nang, Quang Ngai, Quang Tri, Ha Tinh et Nghe An, ainsi qu’aux ministres et chefs d’agences gouvernementales.

La région Centre a été submergée par des pluies d’une intensité exceptionnelle la semaine dernière, avec des cumuls dépassant localement les 1 500 mm. La région de Bach Ma (ville de Hue) a enregistré un record historique de 5 019 mm, dont 1 740 mm pour la seule journée du 27 octobre — la plus forte précipitation journalière jamais enregistrée au Vietnam. Ces pluies torrentielles, aggravées par les marées hautes, ont provoqué des crues historiques sur les rivières Bo (Hue) et Thu Bon (Da Nang), entraînant des inondations généralisées et profondes dans de nombreuses localités, notamment à Hue et Da Nang.

Le bilan provisoire établi au 30 octobre 2025 faisait état de 22 morts et disparus. Plus de 120 000 habitations ont été submergées ; de nombreuses routes ont été coupées par des glissements de terrain et plusieurs infrastructures ont été gravement endommagées, laissant certaines zones complètement isolées. Les activités économiques, la production et la vie quotidienne des populations ont été lourdement affectées.

Le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques a averti que de fortes pluies persisteraient dans les provinces centrales, en particulier à Quang Tri, Ha Tinh et Nghe An, où les cumuls pourraient dépasser 700 mm entre le 30 octobre et le 4 novembre.

Les inondations affectent gravement la vie des habitants. Photo : vtv.vn

Le Premier ministre a ordonné aux dirigeants provinciaux et municipaux, ainsi qu’aux ministères de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Agriculture et du Développement rural, de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, entre autres, de diriger et de mettre en œuvre des mesures décisives. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les opérations de recherche et de sauvetage, d’assurer des soins médicaux gratuits aux blessés et d’organiser des visites de condoléances et un soutien financier pour les funérailles des victimes.

Le télégramme demande également la collecte rapide d’informations sur la situation des populations, l’envoi de forces militaires, policières et de volontaires expérimentés vers les zones isolées afin de distribuer de la nourriture, de l’eau potable, des médicaments et des produits de première nécessité, ainsi que d’évacuer les blessés vers les hôpitaux. Les localités doivent dresser la liste des ménages nécessitant une aide d’urgence en riz et la transmettre au ministère des Finances pour un décaissement avant le 1er novembre 2025, tout en aménageant des abris temporaires pour les sinistrés.

Le Premier ministre a également appelé à mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines pour réparer les routes endommagées par les glissements de terrain et rétablir rapidement le transport de l’aide humanitaire. Les forces armées et les volontaires doivent être déployés d’urgence pour nettoyer les écoles touchées par les inondations.

Les efforts devront aussi se concentrer sur la reprise de la production agricole et la réhabilitation des infrastructures essentielles – notamment les écoles, les établissements de santé, les réseaux électriques et de télécommunications – afin de garantir l’accès aux services vitaux. Le traitement de l’environnement et des déchets est crucial pour prévenir toute épidémie post-inondations.

Enfin, le chef du gouvernement a demandé d’établir un inventaire complet et précis des pertes subies par les populations, les entreprises et les infrastructures publiques. Les autorités locales sont invitées à mobiliser leurs ressources propres, ainsi que les fonds de soutien du gouvernement central et d’autres sources légales, afin de surmonter rapidement les conséquences des pluies et inondations, stabiliser la vie des habitants et restaurer la production et les activités économiques.

Des tâches spécifiques ont été assignées aux ministères et localités concernés pour remédier d’urgence aux conséquences des inondations et stabiliser rapidement la situation. – VNA/VI