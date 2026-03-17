Le Premier ministre ordonne de renforcer les mesures de promotion des exportations en 2026

Chargement et déchargement de riz vietnamien destiné à l'exportation. Photo d'illustration : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une dépêche officielle n°23/CĐ-TTg du 16 mars 2026 concernant plusieurs missions et solutions destinées à continuer de promouvoir les exportations en 2026.

La dépêche est adressée aux ministres, aux chefs des organes de niveau ministériel et des organismes relevant du gouvernement, aux présidents des Comités populaires des villes et provinces placées sous l’autorité centrale, ainsi qu’aux présidents et directeurs généraux des groupes et sociétés d’État.

Selon la dépêche, au cours des deux premiers mois de 2026, la valeur totale du commerce extérieur du Vietnam a atteint 155,7 milliards de dollars, soit une hausse de 22,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Les exportations ont atteint 76,4 milliards de dollars, en hausse de 18,3 %, tandis que les importations se sont élevées à 79,3 milliards de dollars, en augmentation de 26,3 %.

Cependant, depuis le début du mois de mars 2026, la situation mondiale connaît des évolutions complexes et imprévisibles, avec de nombreux risques et défis. Les tensions au Moyen-Orient ont créé un nouveau choc pour le commerce mondial, tandis que les prix de l’énergie et les coûts logistiques augmentent, entraînant une hausse des coûts de production des biens exportés et importés. Par ailleurs, les politiques tarifaires de plusieurs pays demeurent incertaines et complexes.

Afin de s’adapter de manière proactive, flexible et efficace à l’évolution de la situation mondiale et régionale, de contribuer ainsi à l’objectif d’une croissance économique d’au moins 10 % en 2026, le Premier ministre a notamment confié à des organes et unités des missions concrètes.

Les ministères, organes et localités doivent renforcer l’attraction des investissements, accélérer la production et la circulation des marchandises, examiner et promouvoir vigoureusement les projets de production et d’exportation, et préparer activement les échanges avec les États-Unis en vue de promouvoir la signature d’un accord fiscal réciproque équilibré et équitable.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce doit soutenir les localités, les associations sectorielles et les entreprises dans l’exploitation efficace des accords de libre-échange dont le Vietnam est membre, notamment ceux conclus avec l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord, l’Union économique eurasiatique et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Il est également chargé d’accélérer les négociations et la signature de nouveaux accords de libre-échange, en particulier avec l’Amérique latine, le Moyen-Orient et le Pakistan, et d’élargir de nouveaux marchés tels que les marchés halal, le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Afrique.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit mettre en œuvre de manière résolue les missions et solutions visant à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) afin de lever l’avertissement de « carton jaune.

Le ministère des Finances est chargé de suivre de près l’évolution du marché et de coordonner étroitement avec le ministère de l’Industrie et du Commerce dans la gestion des prix du carburant et l’utilisation du Fonds de stabilisation des prix du pétrole conformément à la réglementation en vigueur.

Les produits de la mer figurent parmi les principaux produits d'exportation du Vietnam. Photo d'illustration : VNA

La Banque d’État du Vietnam doit gérer de manière flexible le taux de change, en l’équilibrant avec les taux d’intérêt afin de stabiliser le marché monétaire, tout en facilitant l’accès au crédit pour les entreprises et les habitants afin de soutenir la production et le commerce extérieur.

Le ministère de la Construction est chargé de coordonner avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et les autorités locales pour développer et moderniser les infrastructures de transport, les entrepôts, les ports en eau profonde et les centres logistiques sur les corridors reliant les ports vietnamiens aux marchés internationaux afin de répondre aux besoins du commerce extérieur.

Le ministère des Affaires étrangères doit suivre de près l’évolution de la situation mondiale et régionale en matière de commerce et d’investissement, consolider les relations avec les partenaires étrangers et promouvoir la diplomatie économique afin d’élargir les marchés et d’aider les entreprises à développer leurs activités à l’étranger. -VNA/VI