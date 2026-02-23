Le Premier ministre ordonne d’accélérer la mise en œuvre des résolutions sur la culture

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 23 février dans l’après-midi, à Hanoi, une séance de travail consacrée à la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti dans le domaine culturel ainsi que de la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung. Photo : VNA

Dans ses conclusions, le chef du gouvernement a exigé que le ministère traduise sans délai les résolutions du Parti en actions concrètes et efficaces. Il a notamment demandé d’accélérer la mise en œuvre du Programme cible national pour la culture, d’élaborer et de finaliser le projet de développement des industries culturelles et du divertissement, ainsi que de proposer des mécanismes et politiques adaptés afin de lever les blocages et difficultés constatés dans la pratique.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’institutionnaliser pleinement les grandes orientations du Parti. À cette fin, le ministère est appelé à conseiller le gouvernement pour l’adoption d’une résolution sur le programme d’action mettant en œuvre la Résolution 80 du Bureau politique, et à soumettre à l’Assemblée nationale un projet de résolution afin de garantir un cadre juridique cohérent et harmonisé. Il devra procéder à un examen global des mécanismes et politiques en vigueur, recenser les obstacles rencontrés et proposer en temps utile les ajustements nécessaires.

Parmi les priorités figurent l’amélioration du cadre institutionnel et le passage d’une logique de gestion administrative à une gouvernance moderne. Le Premier ministre a insisté sur le renforcement de la décentralisation et de la délégation de compétences, en accordant davantage d’autonomie, de responsabilité et de capacité décisionnelle aux unités et aux collectivités locales, tout en assurant une allocation adéquate des ressources, un renforcement des capacités d’exécution et un contrôle accru. L’esprit directeur est clair : « la localité décide, la localité agit et la localité assume sa responsabilité », avec une réduction drastique des procédures administratives, notamment en matière d’autorisations, et l’abandon des mécanismes bureaucratiques au profit des principes du marché.

S’agissant de la mobilisation des ressources, le chef du gouvernement a appelé à mettre en place des mécanismes favorisant la synergie entre l’État, la population et les entreprises, selon le principe des « trois contributions » : contribution de l’État, contribution des citoyens et contribution des entreprises. Il a proposé d’envisager l’émission d’obligations d’entreprise et d’obligations dédiées à des projets pour financer la construction de théâtres, d’infrastructures sportives et d’équipements culturels, ainsi que de promouvoir les partenariats public-privé suivant l’approche « investissement public – gestion privée », tout en encourageant le modèle « investissement privé – utilisation publique ».

Le Premier ministre a également mis l’accent sur le développement des ressources humaines, la rétention et la formation des talents dans les domaines de la culture, des arts, du sport et du tourisme ; l’investissement dans des infrastructures stratégiques et des équipements modernes ; ainsi que l’accélération de la transformation numérique et verte du secteur touristique. Pour les unités publiques capables d’autonomie financière, il convient de leur accorder une autonomie réelle, en veillant à ce que toute mission confiée s’accompagne des ressources correspondantes.

Enfin, il a exhorté le ministère à renforcer la cohésion interne, à cultiver l’innovation et la réactivité face aux nouvelles exigences, et à créer un environnement favorable à l’essor des entreprises et entrepreneurs culturels et touristiques. L’objectif ultime est de faire de la culture un socle spirituel solide de la société et un moteur endogène du développement durable, au bénéfice direct de la population. - VNA/VI