Le Premier ministre multiplie les échanges bilatéraux à l’occasion de l’UNOC 3

À l’occasion de sa participation à la 3ᵉ Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC 3), tenue à Nice (France), le 9 juin (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu de brèves rencontres avec des dirigeants de nombreux pays et organisations internationales.

Il a rencontré le président de la République dominicaine, le Premier ministre d’Irlande, le vice-Premier ministre de Malte, la Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et la Secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Lors de ces rencontres, les dirigeants étrangers et les responsables d’organisations internationales ont hautement salué le rôle et la position croissants du Vietnam, exprimant leur volonté de renforcer la coopération multiforme avec Hanoï.

Le président de la République dominicaine a affirmé qu’il se rendrait prochainement au Vietnam et s’est engagé à créer des conditions favorables aux investisseurs vietnamiens.

Le Premier ministre irlandais a hautement apprécié la visite en octobre 2024 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, Tô Lâm, et s’est engagé à collaborer étroitement avec la partie vietnamienne pour concrétiser les résultats de cette visite.

Le vice-Premier ministre maltais a déclaré que son pays est prêt à servir de porte d’accès au marché de l’Union européenne pour les entreprises et marchandises vietnamiennes.

La Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce a souligné le soutien constant du Vietnam au multilatéralisme et à la libéralisation des échanges, ainsi que la nécessité de réformer l’OMC pour en améliorer l’efficacité.

La Secrétaire générale de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a salué les performances économiques du Vietnam et son engagement ferme envers la réalisation des Objectifs de Développement durable de l’ONU.

Au cours de ces rencontres, le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis à ses interlocuteurs les salutations et les invitations des dirigeants vietnamiens pour des visites au Vietnam et a réaffirmé que son pays attache de l’importance à la coopération avec les États et organisations internationales.

Il a discuté avec chacun de ses interlocuteurs de questions spécifiques visant à promouvoir une coopération bilatérale toujours plus substantielle et efficace.-VNA/VI