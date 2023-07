Le Premier ministre malaisien termine sa visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre

malaisie

n Anwar Ibrahim et son épouse ont quitté Hanoï le 21 juillet, concluant la visite officielle de deux jours au Vietnam à l'invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim visitent une exposition de photo de l'Agence vietnamienne d'Information. Photo : VNA

Au cours de sa visite, le Premier ministre Anwar Ibrahim a rendu des visites de courtoisie au Secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et au président Vo Van Thuong, s'est entretenu avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, a rencontré le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, a assisté à la signature des accords de coopération entre les deux pays et s'est joint au banquet officiel.

Il a également participé au Forum d'affaires Vietnam-Malaisie.

Au cours des entretiens et des rencontres, les dirigeants

vietnam

iens ont salué la visite officielle du Premier ministre Anwar Ibrahim et sa suite au Vietnam à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales cette année, et ont estimé que la Malaisie poursuivrait avec succès la stratégie "Malaysia Mandani" initiée par le Premier ministre Anwar Ibrahim et deviendrait un pays à revenu élevé avec un développement durable.

Les dirigeants des deux pays ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations bilatérales ces dernières années, en particulier depuis la transformation des relations bilatérales en un partenariat stratégique en 2015. La Malaisie est désormais le deuxième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et le neuvième au niveau mondial. Les domaines de coopération directement touchés par la pandémie de COVID-19, tels que le tourisme, le travail, l'éducation et la formation, ont connu une forte reprise.

Les deux parties ont convenu de faciliter l'échange de délégations à tous les niveaux via les canaux du Parti, de l'État, du gouvernement et du parlement, d'envisager la possibilité d'établir un mécanisme de réunions régulières ou périodiques entre les deux Premiers ministres sous des formes flexibles dans des forums multilatéraux, d'accélérer la mise en œuvre des mécanismes de coopération sectorielle signés et de lutter pour un commerce bilatéral équilibré avec moins d'obstacles au commerce.

À l'issue de leurs entretiens, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de deux documents, à savoir le procès-verbal de la septième réunion du Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique, et un protocole d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et la Chambre nationale de commerce et d'industrie de Malaisie.

À l'occasion, le Premier ministre Anwar Ibrahim, le Premier ministre Pham Minh Chinh et leurs épouses se sont rendus dans une rue du livre de l’arrondissement de Hoan Kiem de Hanoï, où ils ont découvert un espace de lecture en plein air et dégusté un café vietnamien.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté au Premier ministre Anwar Ibrahim l'œuvre de poèmes « Nhat ky trong tu » (Carnet de prison) du défunt président Ho Chi Minh, et un autre livre "Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.

Les deux époux se sont joints à diverses activités, comme profiter de l'art des marionnettes sur l'eau et visiter le village d'enfants SOS, un lieu qui offre des soins, de l'éducation et du soutien aux enfants orphelins, abandonnés et défavorisés.

Il s'agissait de la première visite au Vietnam du Premier ministre malaisien depuis sa prise de fonction en décembre 2022, marquant une nouvelle étape et contribuant à la promotion du partenariat stratégique bilatéral.- VNA/VI