Le Premier ministre luxembourgeois termine sa visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, a quitté le Vietnam, terminant avec succès sa visite officielle du 3 au 5 mai à l'invitation de son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh.

Pendant son séjour, Xavier Bettel s'est entretenu avec Pham Minh Chinh et a assisté à la signature de plusieurs documents de coopération dans le domaine financier, notamment l'accord de partenariat stratégique sur la finance verte entre les ministères des Finances des deux pays. Il a également eu une entrevue avec le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, outre de nombreuses autres activités.

Lors des rencontres, les deux parties ont affirmé leur volonté d’approfondir les relations entre leurs pays et de les rendre plus efficaces et substantielles. Elles se sont mises d’accord sur plusieurs mesures visant à promouvoir leur confiance politique et à approfondir leur amitié et leur coopération multiforme, dont le renforcement de l’échange de délégations, la mise en oeuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale, la promotion de la construction de centres logistiques dans chaque pays...

Le Premier ministre luxembourgeois a convenu de mettre en œuvre pleinement et efficacement l'accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (UE), d’encourager d’autres pays de l'UE de ratifier rapidement l'accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam. Il a affirmé son soutien au renforcement de la coopération entre l'UE et le Vietnam dans le développement durable de la pêche et à un retrait rapide par la Commission européenne (CE) du «carton jaune» imposé au Vietnam.

Les deux parties se sont félicitées de la mise en place d'un partenariat stratégique sur la finance verte par les ministères des Finances des deux pays, nouveau pilier de coopération. Elles ont convenu de renforcer leur coopération dans d'autres domaines tels que la culture, les sciences et technologies, l'information et la communication, les échanges interpersonnels, le tourisme, la réponse au changement climatique, etc.

Les deux parties ont affirmé continuer à se coordonner et à se soutenir dans les forums multilatéraux et les organisations internationales. S’agissant de la Mer Orientale, elles ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de ne pas recourir ou menacer de recourir à la force, et de régler les différends par des moyens pacifiques, selon le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Elles ont affirmé leur soutien à l'adoption rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international...-VNA/VI