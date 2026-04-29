Le Premier ministre Le Minh Hung rend hommage aux héros de la révolution à Hai Phong

Le chef du gouvernement et sa délégation déposent des gerbes au Monument aux héros et martyrs de la ville. Photo: VNA

Le Premier ministre Lê Minh Hung a rendu hommage, le 28 avril, aux héros et martyrs de la révolution vietnamienne en brûlant de l'encens dans la ville portuaire de Hai Phong.



Il a également rendu visite à des Mères vietnamiennes héroïques, des invalides, des familles bénéficiaires de l'aide sociale, des ménages pauvres et des travailleurs en difficulté à Hai Phong, à l'occasion du 51ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975-2026), et leur a offert des cadeaux.



Le chef du gouvernement et sa délégation ont déposé des gerbes au Monument aux héros et martyrs de la ville, observant une minute de silence en mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance, la liberté et le bien-être du peuple. Ils ont réaffirmé leur détermination à perpétuer l’héritage des générations précédentes et à contribuer, avec l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple, à la réalisation des objectifs stratégiques du centenaire du pays.

Le Premier ministre Lê Minh Hưng a également offert de l’encens et des fleurs devant la statue de Nguyen Duc Canh. Photo: VNA

Il a également offert de l’encens et des fleurs devant la statue de Nguyen Duc Canh (1908-1932), figure marquante du mouvement communiste et fondateur de l’organisation « Cong hoi do », précurseur de la Confédération générale du travail du Vietnam.



À cette occasion, Le Minh Hung a rendu visite et remis des présents à des Mères vietnamiennes héroïques, dont Pham Thi Han et Dinh Thi Be, ayant chacune perdu deux fils pendant la guerre, ainsi qu’à l’invalide de guerre Nguyen Van Tap, souffrant d’un taux d’incapacité de 44 %.

Le Minh Hung rend visite et remet des présents à la Mère vietnamienne héroïque Dinh Thi Be. Photo: VNA

Exprimant sa profonde reconnaissance, il a souligné que le Parti, l’État et le peuple n’oublient jamais les sacrifices et les contributions des personnes ayant servi la nation dans la lutte pour l’indépendance, la réunification et la défense nationale.



À cette occasion, 200 colis de cadeaux ont été remis à des familles bénéficiaires, des ménages défavorisés et des travailleurs en difficulté, afin de les encourager à surmonter les épreuves et à améliorer leurs conditions de vie. -VNA/VI