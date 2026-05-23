Le Premier ministre Le Minh Hung assiste à une cérémonie d’hommage et d’inhumation de martyrs à Quang Tri. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté le 23 mai à une cérémonie d’hommage et d’inhumation de 28 restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre, au cimetière national des martyrs de la Route 9, dans la province de Quang Tri.

La cérémonie, organisée par les autorités provinciales dans une atmosphère solennelle et émouvante, a réuni des responsables des organes centraux et locaux, des délégations des provinces lao de Savannakhet et de Khammouane, ainsi qu’un grand nombre d’anciens combattants et d’habitants.

Dans son oraison funèbre, le vice-président du Comité populaire provincial, Le Van Bao, a souligné que, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti, To Lam, relatives à une meilleure prise en charge des personnes méritantes de la révolution, les autorités et les habitants des provinces lao concernées, aux côtés des équipes vietnamiennes de recherche 584 et 589, avaient surmonté de nombreuses difficultés pour retrouver et rapatrier les restes des martyrs.

Selon lui, le sacrifice de ces soldats constitue un symbole éclatant de l’esprit internationaliste et de la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos, contribuant à la victoire révolutionnaire des deux pays.

Le responsable provincial a également affirmé la détermination des autorités à poursuivre efficacement la campagne de "500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des martyrs, afin d’honorer leur mémoire et de perpétuer la tradition vietnamienne de gratitude envers ceux qui se sont sacrifiés pour la nation.

Le Premier ministre Le Minh Hung observe une minute de silence en mémoire des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos. Photo: VNA

Dans une atmosphère solennelle, le Premier ministre Le Minh Hung et les participants ont exprimé leur profonde reconnaissance envers ces héros tombés pour l’indépendance, la paix et l’unité nationale, ainsi que pour l’accomplissement de la noble mission internationale au Laos, contribuant au renforcement des liens de solidarité et de fidélité entre les deux peuples.

Au cours de la saison sèche 2025-2026, les équipes 584 et 589 du Commandement militaire provincial de Quang Tri ont retrouvé 28 restes de soldats volontaires et d’experts vietnamiens morts au Laos.

À cette occasion, le chef du gouvernement a remis des cadeaux d’encouragement aux membres des deux équipes de recherche.

À l’issue de la cérémonie, le Premier ministre Le Minh Hung et les délégués ont offert de l’encens en mémoire des héros et martyrs au cimetière national des martyrs de la Route 9, lieu de repos éternel de plus de 10 800 combattants tombés héroïquement sur le front de la Route 9, sur le champ de bataille de Quang Tri et au Laos durant la guerre de résistance contre les États-Unis pour l’indépendance nationale. -VNA/VI