Le Premier ministre Le Minh Hung appelle à renforcer le partenariat global avec le Canada

Le Premier ministre Le Minh Hung a reçu, dans l’après-midi du 29 juin à Hanoï, l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel.

La rencontre entre le Premier ministre Le Minh Hung et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA

Le Premier ministre a salué le rôle actif joué par l’ambassadeur Jim Nickel et l’ambassade du Canada au Vietnam dans le renforcement des relations bilatérales.

Le Minh Hung a réaffirmé que le Vietnam considérait le Canada comme un partenaire important et souhaitait consolider davantage le partenariat global entre les deux pays, afin de le rendre plus solide, plus approfondi et plus efficace, en vue de le porter prochainement à un niveau supérieur.

Il s'est félicité des progrès enregistrés depuis l'établissement du partenariat global il y a près de dix ans. Les échanges de délégations et les contacts de haut niveau se sont poursuivis de manière régulière, tandis que les échanges commerciaux bilatéraux ont doublé en cinq ans pour atteindre 8,6 milliards de dollars en 2025.

Le Premier ministre a également salué les avancées de la coopération en matière de défense, marquées par la mise en œuvre du mémorandum sur le plan de coopération pour la période 2024-2026, ainsi que le développement de la coopération dans les opérations de maintien de la paix et la formation. Il a enfin relevé les résultats positifs obtenus dans les domaines de l'aide publique au développement, de l'éducation et de la formation, des échanges entre les peuples, ainsi que de la coordination au sein des forums multilatéraux.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et l’ambassadeur du Canada au Vietnam, Jim Nickel. Photo: VNA

Le Premier ministre a toutefois souligné que les deux pays disposaient encore d’importantes marges de coopération, notamment dans les domaines de l’économie et du commerce, des sciences et des technologies, de l’innovation, de la transition verte et de l’énergie. Afin de renforcer davantage le Partenariat global Vietnam-Canada, il a invité l’ambassadeur à soutenir l’organisation de contacts, d’entretiens téléphoniques et d’échanges de délégations, en donnant la priorité aux visites des hauts dirigeants des deux pays.

Il a également appelé à encourager les entreprises canadiennes à investir dans les projets stratégiques au Vietnam, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'économie verte et de l'économie circulaire.

Le Premier ministre a également exprimé le souhait que le Canada poursuive l'ouverture de son marché aux produits vietnamiens, notamment agro-sylvo-halieutiques, tout en renforçant la coopération dans la formation aux hautes technologies (IA, technologies quantiques, semi-conducteurs). Il a par ailleurs encouragé le développement des partenariats entre établissements d'enseignement des deux pays et l'ouverture de campus au Vietnam par des universités canadiennes de premier rang.

Le chef du gouvernement a également souhaité que les deux parties poursuivent leur étroite coordination et leur soutien mutuel au sein des organisations et forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), que le Vietnam présidera en 2026, et de l'APEC, dont il assurera la présidence en 2027.

L’ambassadeur canadien Jim Nickel a salué les réalisations du développement socio-économique du Vietnam et s’est déclaré impressionné par les orientations stratégiques du Parti et du gouvernement vietnamiens. Il a affirmé que le Canada considérait le Vietnam comme un partenaire important, jouant un rôle clé au sein de l’ASEAN et dans la région indo-pacifique. Il a réaffirmé l’importance accordée par le Canada au rôle central de l’ASEAN et remercié le Vietnam pour son soutien aux efforts canadiens visant à renforcer les relations avec l’ASEAN et à engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange avec l’organisation.

L’ambassadeur a avancé plusieurs propositions concrètes de coopération dans les domaines de l’énergie, de la sécurité alimentaire, de la sécurité sanitaire des aliments, de l’aérospatiale, du transport maritime, de la lutte contre la cybercriminalité, la criminalité transnationale et des opérations de maintien de la paix des Nations unies. Il a réaffirmé que le Canada poursuivrait une coopération étroite avec le Vietnam, tant sur le plan bilatéral que dans les enceintes multilatérales.

À cette occasion, l’ambassadeur a transmis au Premier ministre Le Minh Hung une invitation de son homologue canadien, Mark Carney, à effectuer une visite au Canada. Il a ajouté que ce dernier souhaitait également se rendre au Vietnam à une date appropriée.-VNA/VI

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