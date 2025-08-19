Le Premier ministre : Le Centre national de données, symbole de la volonté et des aspirations du Vietnam

Le 18 août, au Parc technologique de Hoa Lac (Hanoï), le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie d’inauguration du Centre national de données n°1 et à la mise en service officielle du Système de base de données nationales à ce Centre.



Selon la Résolution 175/NQ-CP du 30 octobre 2023 du gouvernement, le Centre national de données constitue un pilier essentiel de la transformation numérique du pays, chargé d’intégrer, de stocker, de partager et d’analyser les données nationales de manière sécurisée, continue et moderne.



Après près de deux ans de mise en œuvre, le ministère de la Sécurité publique a achevé la construction du Centre national de données n°1, doté d’équipements synchronisés et modernes. Considéré comme le «cœur» de la transformation numérique, il servira les organes du Parti, de l’État, du gouvernement, ainsi que les citoyens et les entreprises dans le traitement des procédures administratives et le développement de l’économie et de la société numériques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite un stand présentant des produits technologiques. Photo : VNA

Le Premier ministre a souligné que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont des choix stratégiques et une exigence incontournable pour réaliser l’aspiration d’un Vietnam puissant, prospère et heureux. Il a salué les efforts du ministère de la Sécurité publique et des unités concernées pour avoir achevé le projet dans les délais, en assurant qualité et efficacité économique.



Avec une superficie de plus de 20 hectares, le Centre est l’un des plus grands d’Asie du Sud-Est et le premier au niveau national à obtenir des certifications internationales de haut niveau en matière de sécurité et de résilience. Sa mise en service marque une étape stratégique dans le développement de l’économie numérique, de la société numérique et des citoyens numériques du Vietnam.



Le Premier ministre a insisté sur le fait que ce projet illustre la volonté, l’intelligence et les aspiration du Vietnam – et qu’il doit avant tout apporter des bénéfices concrets aux citoyens et aux entreprises, contribuant au développement socio-économique, à la sécurité et la défense nationale, ainsi qu’à l’amélioration de la compétitivité nationale. – VNA/VI