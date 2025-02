Le Premier ministre lao visite le port de Tan Cang-Cat Lai

Une délégation lao dirigée par le Premier ministre Sonexay Siphandone a visité le port de Tan Cang-Cat Lai de la Compagnie générale de Tân Cang Saigon sous l'égide de la Marine populaire vietnamienne.



La délégation a été accueillie par le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre de la Défense; le contre-amiral Tran Thanh Nghiem, commandant de la Marine populaire vietnamienne; le lieutenant-général Nguyen Truong Thang, commandant de la 7e région militaire; des représentants du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères, de l'ambassade du Laos au Vietnam, de la Marine et des responsables de la Compagnie générale de Tân Cang Saigon.

En 2024, le Vietnam est devenu le troisième fournisseur de marchandises du marché lao, après la Thaïlande et la Chine. Dans ce contexte, la logistique joue un rôle crucial pour assurer une chaîne d'approvisionnement efficace. En tant que plus grand opérateur portuaire du Vietnam, la Compagnie générale de Tân Cang Saigon a pris l'initiative de construire une chaîne d'approvisionnement efficace, de soutenir de nombreux projets de coopération portuaire et d'améliorer la connectivité logistique. Ces efforts visent non seulement à renforcer les liens commerciaux, mais aussi à contribuer à la construction d'un écosystème logistique moderne et durable, affirmant l'amitié et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.



Photo : VNA

Lors de sa visite au port, le Premier ministre lao a déclaré que le gouvernement vietnamien a créé les conditions pour que le Laos opère au port de Vung Ang dans la province centrale de Ha Tinh, démontrant un fort soutien au Laos, aidant le pays enclavé à accéder à la mer. Cela a considérablement stimulé les échanges commerciaux entre les deux pays, notamment dans les produits agricoles, les minéraux et l'électricité.



Il a attribué ce résultat aux contributions des entreprises de défense et de sécurité du Vietnam, en particulier la Compagnie générale de Tân Cang Saigon, qui a organisé de nombreuses activités telles que des ateliers de connexion commerciale avec des entreprises nationales et étrangères opérant au Laos, et a mobilisé des moyens pour transporter des marchandises lao au port de Vung Ang.



Le Laos apprécie hautement le modèle des entreprises militaires participant au développement économique du Vietnam, a déclaré le Premier ministre Sonexay Siphandone.



Le Laos est actuellement en train de mettre en œuvre sa politique d'indépendance économique et d'autosuffisance, a-t-il déclaré, notant que la visite aidera le Laos à apprendre et à acquérir de l'expérience dans la gestion et l'exploitation des services logistiques portuaires, contribuant ainsi davantage au développement des activités d'importation et d'exportation. - VNA/VI