Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone termine sa visite au Vietnam

Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et son épouse ont quitté Hanoï le 7 janvier après-midi, concluant leur visite officielle au Vietnam et coprésidant la 46e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos les 6 et 7 janvier sur l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les Premiers ministres vietnamien Pham Minh Chinh et lao Sonexay Siphandone lors de leur rencontre avec des étudiants à Hanoi, le 7 janvier. Photo : VNA

Durant son séjour, le dirigeant lao a déposé une gerbe de fleurs et rendu hommage au président Ho Chi Minh en son mausolée. Il a également rencontré le président de la République Vo Van Thuong et le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê.



Lors des entretiens et des réunions, les dirigeants vietnamiens ont hautement apprécié les réalisations enregistrées par le Parti, l’État et le peuple lao. Les dirigeants des deux pays ont exprimé leur joie devant le développement harmonieux, global, étendu, intensif et efficace de la grande amitié bilatérale, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux pays.



Concernant les orientations de coopération pour les temps à venir, les deux parties ont convenu d’intensifier les échanges de visites et de contacts de haut niveau et de renforcer la connectivité entre les deux économies.



Les dirigeants vietnamiens ont affirmé leur volonté d’aider le Laos à assumer avec succès ses responsabilités internationales en 2024, notamment la présidence de l’ASEAN.



A cette occasion, les ministères et secteurs des deux pays ont signé quatre documents de coopération.



Lors de la conférence sur la coopération en matière d’investissement Vietnam-Laos Vietnam-Laos, les deux Premiers ministres ont assisté à la remise des licences d’investissement et des documents de coopération dans les domaines financier, agricole et minier.

Dans la matinée du 7 janvier, les deux Premiers ministres ont coprésidé la 46e session du Comité intergouvernemental qui a porté sur l’évaluation des résultats de la mise en œuvre de l’année écoulée et sur l’élaboration des nouvelles tâches et orientations pour 2024.



Pendant son séjour au Vietnam, l’épouse du Premier ministre lao, Vandara Siphandone, a rejoint l’épouse du Premier ministre vietnamien, Lê Thi Bich Trân, lors d’une visite dans des établissements d’enseignement et des villages artisanaux de la province de Thai Binh et de Hanoi. – VNA