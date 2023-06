Le Premier ministre lance un mouvement de construction de la société apprenante

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a lancé samedi 10 juin un mouvement d’émulation dans la construction d’une société apprenante et le renforcement de l’apprentissage tout au long de la vie au cours de la période 2021-2030.

Photo: VNA

S’adressant à l’événement, qui s’est tenu à l’occasion du 75e anniversaire de l’appel du président Hô Chi Minh à l’émulation patriotique, le chef du gouvernement, qui est également président du Conseil central de l’émulation et des récompenses, a souligné la tradition studieuse de la nation.



Rappelant les propos du président Hô Chi Minh selon lesquels "l’apprentissage n’a jamais de fin", il a souligné que l’éducation et la formation ont été définies comme une politique nationale clé.



L’encouragement à l’apprentissage et la construction d’une société apprenante ont reçu une grande attention de la part de toute la communauté et sont devenus un mouvement répandu à travers le pays, a-t-il indiqué.



Soulignant l’expansion du mouvement éducatif du pays, en particulier dans les régions éloignées, frontalières, insulaires et peuplés de minorités ethniques, ainsi que la création d’opportunités d’apprentissage pour tous à tous les âges, il a souligné le rôle important des comités du Parti et les administrations à tous les niveaux, ainsi que les organisations, notamment les associations d’encouragement aux études.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que dans un monde en évolution rapide où la mondialisation et l’intégration internationale deviennent populaires, parallèlement à la quatrième révolution industrielle, l’apprentissage et la mise à niveau des connaissances et des compétences sont indispensables pour tous.



L’apprentissage tout au long de la vie est devenu une tendance mondiale, a-t-il dit, notant qu’à ce jour, plus de 1.000 villes à travers le monde ont rejoint l’initiative des «villes apprenantes».



Afin d’avancer davantage dans l’édification d’une société apprenante, il a demandé aux comités du Parti et aux administrations à tous les niveaux ainsi qu’aux ministères, aux organisations sociopolitiques, aux associations et à l’ensemble de la société de continuer à mettre effectivement en œuvre les politiques du Parti et de l’État en matière de l’éducation, la formation et l’apprentissage et l’encouragement des talents.



Il est nécessaire de construire un système éducatif ouvert, diversifié et moderne avec égalité et intégration, répondant aux nouvelles exigences de la nouvelle période, a souligné le chef du gouvernement.



Il a ordonné la révision et l’achèvement des mécanismes et des politiques sur la construction de la société apprenante, ainsi qu’un soutien accru aux installations d’apprentissage communautaires et une aide aux personnes défavorisées pour accéder aux opportunités d’apprentissage.



Parallèlement au renforcement de la mobilisation des ressources sociales pour la promotion de l’éducation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également mis l’accent sur la nécessité d’optimiser l’efficacité des fonds pour les activités d’apprentissage.



Il a appelé à l’engagement du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociopolitiques, des associations, des collectifs et des individus à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour répondre activement au mouvement pour encourager les études et les talents et construire une société apprenante, contribuant à transformer le rêve d’une nation prospère et heureuse en réalité.