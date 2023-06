Le Premier ministre lance le chantier de trois projets de transport importants

Dans la matinée du 18 juin, à Hô Chi Minh-Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la cérémonie de mise en chantier de trois projets de transport importants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA Il s’agit de la Rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville, de l’autoroute Bien Hoa - Vung Tau (phase 1) et de l’autoroute Khanh Hoa - Buon Ma Thuot (phase 1).

L’événement a été organisé par visioconférence, réunissant des dirigeants à Ho Chi Minh-Ville, à Dak Lak et à Ba Ria-Vung Tau.

La Rocade 3 de Ho Chi Minh-Ville, d’une longueur totale de 76,3 km, traversera Ho Chi Minh-Ville, Dong Nai, Binh Duong et Long An. Le projet représente un investissement total d’environ 75.378 milliards de dongs. Les travaux devront être achevés en 2025 pour une ouverture au trafic à partir de 2026.

La première phase de l’autoroute Bien Hoa - Vung Tau représente un investissement de plus de 19.000 milliards de dongs et permettra de construire 53,7 km.

La première phase de l’autoroute Khanh Hoa - Buon Ma Thuot, d’un investissement de près de 21.000 milliards de dongs, vise à construire 117,5 km.

Lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que la construction de ces trois projets de transport est particulièrement significative lorsque les projets traversent les régions du Centre, des Hauts Plateaux du Centre et du Sud-Ouest où le nombre actuel de kilomètres d'autoroute demeure faible par rapport aux autres régions.

Les ministères et organes centraux compétents, en collaboration avec le ministère des Transports, les Comités populaires de sept provinces et villes chargés de mettre en œuvre les projets, continuent de créer des conditions favorables pour assurer l’efficacité et le rythme des travaux des projets, a demandé le chef du gouvernement.

Le gouvernement continuera de prêter attention à ces trois projets ainsi que d'autres projets d'investissement dans le développement des infrastructures pour qu’ils soient menés au rythme fixé et avec efficacité, au service du développement socio-économique et de l’amélioration du niveau de vie de la population, a-t-il souligné.