Le Premier ministre japonais arrive à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam

Le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru, accompagné de son épouse et d'une délégation de haut niveau, est arrivé cet après-midi à Hanoï pour une visite officielle au Vietnam du 27 au 29 avril, à l'invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et de son épouse.



La délégation a été accueillie à l'aéroport international de Noi Bai par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, ainsi que par d'autres hauts responsables du ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu.



La délégation japonaise a été accueillie à l'aéroport international de Noi Bai par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Le Premier ministre Ishiba Shigeru est accompagné des responsables japonais, dont des conseillers spéciaux, des secrétaires et l'ambassadeur de Tokyo à Hanoï, Ito Naoki.



Né en 1957 à Tottori, Ishiba Shigeru est membre du Parti libéral-démocrate (PLD) et diplômé en droit de l'Université Keio. Il a occupé de nombreux postes clés et est actuellement le 103e Premier ministre du Japon depuis novembre 2024.



Il y a trente-six ans, Ishiba Shigeru s’est rendu au Vietnam en tant que membre du Parlement et a récemment rencontré des dirigeants vietnamiens lors de divers forums internationaux.



Selon l'ambassadeur du Japon Ito Naoki, cette visite vise à renforcer les liens avec l'Asie du Sud-Est, une région clé pour la croissance économique mondiale, avec une attention particulière aux relations avec le Vietnam.



Durant leur séjour, les dirigeants des deux pays auront des discussions stratégiques dans des domaines tels que la sécurité, la défense, l'économie et les défis régionaux et internationaux.



Le Japon réitère son engagement à soutenir le Vietnam dans ses trois développements stratégiques : le développement institutionnel, des infrastructures et de la ressource humaine, le commerce et l’investissement étant les piliers fondamentaux de la coopération bilatérale.



Les deux parties discuteront également de l'ouverture des marchés pour les produits agricoles tels que le fruit de la passion vietnamien et les pêches japonaises, ainsi que de nouveaux domaines de coopération adaptés au contexte actuel. - VNA/VI