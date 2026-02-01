Le Premier ministre inspecte les préparatifs de la première Foire nationale du Printemps 2026

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté dans l’après-midi du 1er février, au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), à la répétition générale de la cérémonie d’ouverture de la première Foire du Printemps 2026.

Ont également participé à cette répétition le vice-Premier ministre Bui Thanh Son, chef du Comité de pilotage des foires nationales, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Truong Thanh Hoai, ainsi que des représentants du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et du Comité populaire de Hanoï.

Selon les observations effectuées dans l’après-midi du 1er février, les préparatifs de la foire sont, pour l’essentiel, achevés. Les marchandises ont été installées dans la plupart des stands, tandis que d’autres sont finalisés à plus de 90 %, prêts pour la cérémonie d’ouverture prévue le matin du 2 février.

Photo : VNA

Dans la zone centrale dédiée aux activités d’exposition, de promotion et de mise en relation, l’installation des structures de stands est terminée. Les travaux de décoration, d’éclairage, de sonorisation, de la scène principale et de l’espace check-in entrent dans leur phase finale, conformément au plan établi. L’espace de la Foire se précise progressivement, dominé par des couleurs printanières, prêt à accueillir les visiteurs.

Selon un représentant du comité d’organisation, après l’achèvement de l’aménagement du site, les équipes de construction ont appliqué une méthode de déploiement « en déroulé », combinant montage des structures et installation des systèmes techniques afin de raccourcir les délais tout en garantissant la sécurité et la qualité. L’avancement de chaque poste est suivi de près, heure par heure.

La scène principale, où se dérouleront la cérémonie d’ouverture et les premiers spectacles artistiques de la Foire du Printemps, est en grande partie achevée. Le système d’écrans LED a été entièrement installé et fait actuellement l’objet de tests avant la répétition générale. Parallèlement, les unités artistiques poursuivent leurs répétitions.

Dans la zone d’exposition des produits OCOP, des spécialités régionales et des produits agricoles phares, les stands ont pris une forme clairement définie. Plusieurs localités ont dépêché des cadres pour superviser directement l’aménagement, en coordination avec les unités de conception, afin d’assurer une identification claire des marques et la mise en valeur des éléments culturels locaux.

Le secteur ''Xuân Thịnh Vượng'' (Printemps de prospérité), placé sous la responsabilité du ministère de l’Industrie et du Commerce, présente déjà les produits d’entreprises de grande taille et de marques reconnues. Le secteur ''Produits agricoles vietnamiens – Diffuser les couleurs du printemps'', organisé par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, bénéficie de structures de stands soutenues et décorées selon un format unifié, permettant aux marchandises de remplir rapidement les espaces. Le secteur ''Voyager au printemps au pays natal – Produits des quatre régions'' voit les produits emblématiques régionaux être progressivement installés, promettant une expérience visuelle attrayante.

La cérémonie d’ouverture de la première Foire du Printemps 2026 se tiendra à 9 heures le 2 février 2026, avec un programme artistique réunissant plusieurs artistes renommés, dont My Linh, Noo Phuoc Thinh, Dong Nhi, Bao Tram et My Anh.

Placée sous le thème ''Connecter la prospérité – Accueillir un printemps rayonnant'', la première Foire du Printemps 2026 est un événement national majeur de promotion commerciale, organisé sous la direction du Gouvernement, avec le ministère de l’Industrie et du Commerce en chef de file, en coordination avec les ministères, secteurs et localités concernés.

L’événement se déroule du 2 au 13 février 2026 au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), dans la commune de Dong Anh, à Hanoï, et constitue un temps fort des activités visant à stimuler la consommation, développer le marché intérieur et promouvoir la marque vietnamienne à l’occasion du Têt traditionnel du Cheval 2026. - VNA/VI