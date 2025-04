Le Premier ministre inspecte le terminal T3 et le projet pilote d’identification biométrique à l'aéroport Tan Son Nhat

Le 19 avril au matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu à l’aéroport international de Tan Son Nhat à Hô Chi Minh-Ville pour inspecter le fonctionnement du terminal T3 et assister au lancement du projet pilote d’application de l'identification biométrique aux procédures d'embarquement.

Le déploiement pilote de l'identification et de l'authentification électroniques et de la reconnaissance biométrique aux procédures d'embarquement au terminal T3 constitue une mise en œuvre concrète des Résolutions du Bureau politique sur l'innovation, la transformation numérique nationale et l’intégration internationale, selon le Premier ministre.

Selon le vice-ministre de la Sécurité publique, Nguyen Van Long, l'application de l'identification et de l'authentification électroniques et de la reconnaissance biométrique aux procédures d'embarquement au terminal T3 permet aux passagers d'effectuer l’ensemble des formalités d'enregistrement en ligne, optimisant ainsi le temps et renforçant la sécurité aérienne.

Le terminal T3 de l'aéroport de Tan Son Nhat, infrastructure majeure inaugurée pour le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), se distingue comme le plus grand terminal de passagers domestique du pays. Sa capacité annuelle de 20 millions de voyageurs porte la capacité opérationnelle totale de l'aéroport de Tan Son Nhat à 50 millions.

Ce projet, représentant un investissement de près de 11.000 milliards de dongs et réalisé en un délai remarquablement court de 20 mois, ont une superficie de plancher totale de 112.500 m². Il comprend un sous-sol, quatre niveaux, 27 portes d'embarquement, six zones de tri des bagages au départ et dix zones de récupération à l'arrivée. -VNA/VI