Le Premier ministre inspecte l'avancement des travaux de construction de l'aéroport international de Gia Binh

Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte le chantier de l’aéroport international de Gia Binh, dans la province de Bac Ninh, le 7 mars. Photo: VNA

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a inspecté samedi matin 7 mars, l'avancement du projet de construction de l'aéroport international de Gia Binh, dans la province de Bac Ninh, ainsi que des projets connexes et de la route reliant cet aéroport à Hanoï.

Le chef du gouvernement était accompagné du général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Sécurité publique, ainsi que de dirigeants de plusieurs ministères, organismes centraux et des autorités de Bac Ninh et de Hanoï.

Conçu selon la norme technique 4F, l’aéroport ambitionne de figurer parmi les dix aéroports cinq étoiles les plus modernes du monde. D’ici 2030, il devrait pouvoir accueillir 30 millions de passagers et 1,6 million de tonnes de fret par an, avant d’atteindre 50 millions de passagers et 2,5 millions de tonnes de fret à l’horizon 2050. Dans l’immédiat, plusieurs infrastructures essentielles doivent être achevées entre 2025 et 2027 afin de servir la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027.

Le Premier ministre a salué les efforts du ministère de la Sécurité publique, des autorités locales et des investisseurs, grâce auxquels 66,82 % de la superficie nécessaire ont déjà été libérés. Dès la remise des terrains, les entreprises ont accéléré la mise en œuvre des travaux.

Il a demandé aux investisseurs et aux entrepreneurs de poursuivre la construction dans le strict respect des normes techniques et esthétiques, tout en planifiant le développement des zones environnantes afin de créer un pôle d’économie aéroportuaire, logistique et de services. La province de Bac Ninh est également appelée à accélérer les opérations restantes de libération des terrains.

Le chef du gouvernement a par ailleurs inspecté la zone de réinstallation destinée aux habitants concernés par le projet. Couvrant plus de 341 hectares et pouvant accueillir près de 52 000 personnes, ce projet, d’un montant de 21 291 milliards de dongs, sera réalisé entre 2025 et 2032. Pham Minh Chinh a insisté pour que cette zone soit aménagée selon un modèle moderne, vert et bien équipé en infrastructures, afin d’offrir aux habitants des conditions de vie meilleures.

Chantier de construction du projet d'aéroport international de Gia Binh. Photo: VNA

Dans la matinée, Pham Minh Chinh a également examiné la construction de la route de 41,3 km reliant l’aéroport de Gia Binh à Hanoï, un projet d’environ 83 000 milliards de dongs. Cette voie reliera l’aéroport aux grands axes autoroutiers et au périphérique 3 de la capitale, avec une section de 10 voies conçue pour une vitesse de 120 km/h.

Lors de la réunion de travail tenue à l’issue de la visite, le Premier ministre a souligné que le développement de l’aéroport international de Gia Binh devait s’inscrire dans une vision à double usage, associant développement socio-économique et garantie de la sécurité nationale. L’objectif est de bâtir un aéroport intelligent, moderne et intégré, soutenu par un vaste écosystème économique ouvert et fortement connecté à l’international.

Selon lui, l’investissement dans la construction de l’aéroport et de son écosystème ouvrira un nouvel espace de développement pour Bac Ninh et Hanoï, tout en renforçant les connexions avec Hai Phong et Quang Ninh. Il contribuera également à développer un réseau de transport moderne reliant la région du delta du fleuve Rouge aux provinces du sud-ouest de la Chine ainsi qu’aux principales routes maritimes internationales.

Ce projet favorisera ainsi le développement socio-économique et l’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles de la population. -VNA/VI