Le Premier ministre insiste sur une émulation tournée vers les résultats
Présidant la deuxième réunion du Conseil central de l’émulation et des récompenses pour le mandat 2026-2031, le Premier ministre Le Minh Hung a insisté sur la nécessité de promouvoir des mouvements d’émulation concrets, proches des réalités du terrain et axés sur les résultats.
Panorama de la réunion. Photo: VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung, président du Conseil central de l’émulation et des récompenses, a présidé, dans l’après-midi du 6 juillet à Hanoï, la deuxième réunion du Conseil pour le mandat 2026-2031.
Lors de cette réunion, le Conseil a dressé le bilan de ses activités et des actions d’émulation et de récompenses menées au cours du premier semestre 2026. Il a également défini les principales priorités pour les six derniers mois de l’année et examiné les propositions d’attribution, à titre posthume ou non, des titres de « Héros des Forces armées populaires » et de « Héros du Travail » à des collectifs et des personnes ayant accompli des réalisations exceptionnelles.
En conclusion de la réunion, le Premier ministre a salué l’esprit de responsabilité des membres du Conseil ainsi que l’engagement des ministères, des localités, des entreprises et de la population dans les mouvements d’émulation, qui ont contribué aux résultats positifs obtenus par le pays.
Il a toutefois relevé plusieurs insuffisances, soulignant que certaines autorités locales n’accordaient pas encore toute l’attention nécessaire à ces actions et que certains mouvements restaient trop formels, sans lien suffisamment étroit avec les missions concrètes des secteurs et des localités.
Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân a souligné que l’Assemblée nationale avait continué d’affirmer son rôle de pilier dans le perfectionnement des institutions et la mise en œuvre des tâches stratégiques, contribuant ainsi à dégager les goulots d’étranglement et à créer une nouvelle dynamique de développement.