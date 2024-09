Le Premier ministre indique les expériences dans la réponse au typhon Yagi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 28 septembre une conférence hybride avec des représentants de 26 provinces du Nord et des villes du Centre pour tirer les leçons de la réponse au récent typhon Yagi et aux pluies et inondations qui ont suivi.



Ouvert à la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le typhon Yagi et les pluies, inondations et glissements de terrain qui ont suivi ont causé de très lourdes pertes en vies humaines et en biens, et ont gravement affecté la santé, la vie et l'esprit de la population.



Il a souligné la réponse rapide et coordonnée au typhon, notant qu'immédiatement après son arrivée, le Bureau politique, sous la direction du secrétaire général du Parti et président To Lam, a convoqué une réunion et émis une directive pour guider les efforts de secours en cas de catastrophe. Le gouvernement a tenu plusieurs conférences et réunions, tandis que les dirigeants du gouvernement ont effectué des inspections sur place des zones touchées et convoqué des réunions pour diriger les efforts de réponse.



Après une conférence tenue le 15 septembre, le gouvernement a publié le 17 septembre une Résolution décrivant les tâches et solutions clés pour remédier d'urgence aux conséquences de la catastrophe, en mettant l'accent sur le soutien aux victimes, la reprise de la production et des affaires, la relance de la croissance économique, le contrôle de l'inflation et la garantie des grands équilibres économiques.



Il a félicité les membres du Bureau gouvernemental, les ministres et les autorités locales, en particulier les forces militaires et de sécurité publique, les ministères concernés, les secteurs de l'électricité et des télécommunications, pour leur réponse efficace sur le terrain.



Le dirigeant a également exprimé sa gratitude au peuple pour son soutien continu, sa solidarité et sa confiance dans le Parti et l'État pendant la réponse au typhon.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les participants à apporter leurs opinions, à identifier les lacunes et à tirer des expériences dans la prévision, la prévention et le contrôle, la réponse et le règlement des conséquences du typhon.



Il a également demandé aux délégués de proposer des tâches et des solutions pour stabiliser rapidement la situation, soutenir la population, rétablir la production et les affaires, promouvoir la croissance économique et bien contrôler l'inflation.

En conclusion de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné cinq leçons apprises dans le travail de réponse aux catastrophes naturelles. En particulier, la prévision et l'alerte doivent être opportunes, précises, précoces et à distance. Le leadership et la direction doivent suivre de près la réalité, être résolus, décisifs, oser penser, oser agir, oser assumer ses responsabilités, diriger avec concentration, points clés, tout cela au profit de l'État et du peuple ; mettre l'objectif de protéger la vie, la santé et les biens de l'État et du peuple au-dessus de tout, tout d'abord mobiliser toutes les ressources pour le travail de prévention, de lutte, de réponse et de dépassement des conséquences des tempêtes et des inondations.

Les ministères, les services et les localités doivent se baser sur leurs fonctions, tâches, pouvoirs et instructions à tous les niveaux pour prévenir, combattre et surmonter de manière proactive les conséquences des catastrophes naturelles. En particulier, l'accent doit être mis sur le travail de communication, d'information, de prévision, d'alerte et d'orientation sur les compétences de prévention, de lutte, de réponse et de règlement des conséquences des catastrophes naturelles.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au 27 septembre, le typhon Yagi, le troisième à pénétrer en Mer Orientale cette année, et sa circulation ont provoqué des inondations et des glissements de terrain, faisant 318 morts, 26 disparus et 1 976 blessés. Les dommages aux biens de la population et de l'État ont été estimés à plus de 81.000 milliards de dongs (3,29 milliards de dollars).

Environ 282.000 maisons, 3 755 écoles et sites scolaires ont été endommagés, sans toit, inondés ou enterrés. Quelque 285.000 hectares de rizières, de cultures et d'arbres fruitiers ont été inondés et endommagés. 189.982 hectares de forêts ont été endommagés ; 11 832 cages d'aquaculture ont été endommagées ou emportées et 5,6 millions de bovins et de volailles ont été tués. - VNA/VI