Le Premier ministre fixe les priorités économiques et sociales pour les mois à venir

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Dans la matinée du 5 mars, lors de la réunion mensuelle du gouvernement pour le mois de février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé qu’à l’avenir, en plus de l’accent mis sur la stabilité macroéconomique et la promotion de la croissance, les ministères, les secteurs et les localités poursuivent la rationalisation de la structure organisationnelle et préparent la réorganisation d’unités administratives.



Approuvant l’évaluation selon laquelle la situation socio-économique en février et au cours des deux premiers mois de l’année est meilleure qu’à la même période de l’année dernière, le Premier ministre a souligné que l’objectif d’une croissance du PIB d’au moins 8 % en 2025 restait un grand défi, nécessitant des efforts continus et maximaux.



Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de poursuivre la rationalisation de la structure organisationnelle pour une meilleure performance, et d’élaborer sans tarder un projet sur la fusion de certaines unités administratives de niveau provincial, sur la suppression du niveau administratif des districts et la poursuite de la fusion d’unités administratives communales.



Soulignant la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et d’assurer les grands équilibres de l’économie, le Premier ministre a ordonné la mise en œuvre d’une politique monétaire proactive, flexible, opportune et efficace, tout en assurant une coordination harmonieuse et cohérente avec une politique budgétaire expansive appropriée, ciblée et priorisée.