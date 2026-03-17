Le Premier ministre exige d’éviter toute pénurie de carburant en toutes circonstances

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Dans la soirée du 16 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une réunion de la permanence du gouvernement afin d’examiner les solutions visant à garantir l’approvisionnement en carburants et à stabiliser leurs prix.



Après avoir écouté les rapports et les avis présentés, le chef du gouvernement a salué les ministères, secteurs et organes concernés pour la mise en œuvre rapide de ses directives et les efforts déployés afin d’assurer l’approvisionnement en carburants et la stabilisation des prix dans un contexte marqué par l’évolution complexe du conflit au Moyen-Orient.



Le Premier ministre a souligné la nécessité de ne laisser survenir aucune pénurie de carburant en aucune circonstance, tout en laissant les prix suivre les mécanismes du marché sous la régulation de l’État. Il a demandé d’appliquer de manière flexible et efficace les mesures de stabilisation des prix, en garantissant l’harmonisation des intérêts entre l’État, les citoyens et les entreprises, et en interdisant strictement toute thésaurisation, hausse artificielle des prix ou exploitation des politiques à des fins de profit illicite.



Il a chargé les ministères et organismes concernés, y compris le ministère de la Sécurité publique, de renforcer les inspections et les contrôles et de sanctionner strictement toute violation éventuelle.

Panorama de la réunion. Photo: VNA

Le chef du gouvernement a également demandé d’examiner et de réduire les taxes, redevances et frais liés aux carburants afin de soutenir les entreprises et les citoyens dans la situation actuelle, avec un rapport à soumettre avant le 20 mars. Dans le cas où le conflit au Moyen-Orient se prolongerait, il a demandé d’examiner la possibilité de proposer aux autorités compétentes l’utilisation du budget de l’État pour soutenir les mesures de stabilisation des prix.



Le Premier ministre a en outre exigé une répartition claire des responsabilités entre les ministères et une coordination étroite dans la mise en œuvre des mesures de gestion et de stabilisation du marché des carburants.



Il a confié au vice-Premier ministre Ho Duc Phoc la direction des questions liées aux politiques fiscales, redevances et frais, tandis que le vice-Premier ministre Bui Thanh Son supervisera les questions relatives à la stabilisation du marché et à la gestion relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce. -VNA/VI