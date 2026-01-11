Le Premier ministre exhorte VTV à renforcer son professionnalisme, digne d'un média national de premier plan

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé le 10 janvier à une conférence consacrée au bilan des performances de la Télévision vietnamienne (VTV) pour l'année 2025 et à la définition des objectifs pour l'année en cours. Il a appelé la chaîne nationale à consolider son unité, à promouvoir l'innovation, à renforcer son professionnalisme et à réaliser des avancées significatives afin de répondre aux nouveaux enjeux de développement.



S'exprimant lors de cet événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que, malgré un contexte mondial complexe et imprévisible, le Vietnam a continué d'obtenir des résultats socio-économiques remarquables et globaux, auxquels VTV a largement contribué. Il a souligné la fermeté politique de la chaîne, la clarté de ses objectifs, sa flexibilité et son efficacité en tant que média national multiplateforme de référence.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh remet le Certificat de mérite du Premier ministre aux collectifs et aux individus ayant réalisé des performances exceptionnelles. Photo : VNA

Il a analysé que VTV a assuré une couverture complète, opportune et précise de tous les aspects de la vie sociale, des grands événements d'actualité et des manifestations politiques, économiques et sociales importantes, tant au niveau national qu'international. La chaîne a notamment intensifié sa communication politique, diffusant et appliquant efficacement les résolutions du Parti, de l'Assemblée nationale et du Gouvernement, ainsi que les décisions clés récentes du Bureau politique dans les secteurs stratégiques du pays ; elle a activement contré et réfuté les points de vue erronés et hostiles et elle a fortement promu des valeurs positives et humaines.



Le Premier ministre a salué les efforts de la chaîne pour proposer un contenu approfondi et de grande qualité, à fort impact social, répondant à la demande croissante des publics nationaux et internationaux dans un environnement médiatique multidimensionnel et multiplateforme. Il a notamment souligné que VTV a produit une large gamme de programmes politiques, culturels, artistiques et de divertissement captivants et novateurs, tout en s'engageant activement dans la lutte contre la corruption et autres fléaux, la contrebande, et en soutenant les efforts visant à atténuer et à surmonter les conséquences des catastrophes naturelles et des inondations.



Soulignant l'importance stratégique de la transformation numérique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis en avant l'utilisation efficace des technologies modernes, le développement des données et l'expansion de la production et de la diffusion de contenus sur de multiples plateformes par la Télévision vietnamienne (VTV). Il s'est particulièrement félicité du lancement officiel de Vietnam Today, la chaîne de télévision nationale à vocation internationale, y voyant une étape importante pour le renforcement de la communication extérieure et de la présence médiatique du Vietnam à l'international.



Il a salué les efforts et les réalisations de la Télévision vietnamienne, soulignant sa contribution essentielle au développement global du pays, à la promotion de la modernisation, à la mise en œuvre réussie des objectifs et des projets de développement socio-économique, ainsi qu'à la construction et à la sauvegarde de la patrie.



L'année 2026 étant une année charnière, marquant le début de la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et du plan quinquennal 2026-2030, le chef du gouvernement a exhorté la VTV à poursuivre le renouvellement de sa stratégie et de ses méthodes de travail, en plaçant le public au cœur de ses préoccupations, en s'appuyant sur des contenus, des données et des technologies de haute qualité, en renforçant la rigueur professionnelle et en améliorant l'efficacité de sa gouvernance et son autonomie financière.



La chaîne de télévision a été invitée à renforcer son rôle d'agence médiatique nationale centrale ; à améliorer la qualité et l'efficacité de la diffusion de l'information, de la communication et de l'orientation idéologique ; à conseiller activement le Parti et l'État en matière d'information et de communication ; et à servir de lien efficace entre le peuple et le Parti et l'État.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu'il convenait de contribuer plus activement au développement culturel, à la croissance des industries culturelles et du divertissement, à l'innovation scientifique et technologique, à la transformation numérique et à l'information extérieure, afin de promouvoir dans le monde l'image d'un Vietnam stable, dynamique, responsable, fiable, amical et innovant, tout en renforçant les liens avec les communautés vietnamiennes de l'étranger.



Le Premier ministre s'est dit convaincu que la Télévision vietnamienne continuerait d'innover, de se développer durablement et de remplir avec succès sa mission spécifique au sein du système médiatique national, contribuant ainsi au développement national et au bien-être de la population.



À cette occasion, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis l'Ordre du Travail de première classe à la Télévision vietnamienne et l'Ordre du Travail de troisième classe à son directeur général adjoint Do Thanh Hai, ainsi que le Certificat de mérite du Premier ministre aux collectifs et aux individus ayant réalisé des performances exceptionnelles. - VNA/VI