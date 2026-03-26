Le Premier ministre exhorte les grands groupes russes des infrastructures à accroître leurs investissements au Vietnam

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le directeur général de RZD, Oleg Belozyorov. Photo: VNA

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a rencontré le 25 mars à Moscou, les dirigeants de grandes entreprises russes opérant dans le secteur des infrastructures, notamment le groupe AFK Sistema et les Chemins de fer russes (RZD), une société à actionnariat étatique gérant les chemins de fer de Russie. Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a rencontré le 25 mars à Moscou, les dirigeants de grandes entreprises russes opérant dans le secteur des infrastructures, notamment le groupe AFK Sistema et les Chemins de fer russes (RZD), une société à actionnariat étatique gérant les chemins de fer de Russie.

Lors de sa rencontre avec le président d’AFK Sistema, Vladimir Petrovich Evtushenkov, le chef du gouvernement vietnamien a salué la dynamique de coopération engagée récemment entre le groupe russe et de grands partenaires vietnamiens.

Il a encouragé ce groupe à intensifier, diversifier et optimiser ses investissements au Vietnam, contribuant ainsi à la mise en œuvre concrète des accords conclus entre les hauts dirigeants des deux pays.

Présentant les orientations stratégiques de développement du Vietnam, le Premier ministre a réaffirmé l’engagement constant du gouvernement à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines où la Russie dispose d’atouts et dont le Vietnam a fortement besoin. Il s’agit notamment de la construction et de l’interconnexion de bases de données, des technologies de l’information, de la transformation numérique, de la cybersécurité, de l’industrie pharmaceutique, de l’énergie nucléaire, des télécommunications, des actifs numériques, ainsi que du développement des infrastructures souterraines et spatiales, y compris les projets de métro à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville.

De son côté, Vladimir Petrovich Evtushenkov a exprimé sa reconnaissance pour l’attention accordée par les autorités vietnamiennes et a confirmé la volonté d’AFK Sistema d’investir au Vietnam, afin de contribuer à l'objectif de croissance à deux chiffres du pays.

Il a émis son souhait que le gouvernement facilite l’achèvement des procédures pour l’ouverture d’une entité juridique et d’un bureau à Hanoï, la mise en œuvre du projet "Maison de Moscou" et de projets de métro, ainsi que le lancement, avec des partenaires vietnamiens, de projets pilotes dans les domaines des données biométriques, de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité.

En rencontrant le directeur général de RZD, Oleg Belozyorov, le Premier ministre a mis en exergue le rôle stratégique du transport ferroviaire dans le renforcement des échanges économiques, de la connectivité des entreprises et des interactions humaines entre les deux pays.

La Russie dispose du troisième plus vaste réseau ferroviaire au monde (après les États-Unis et la Chine), avec une longueur totale d’environ 86 000 km. Elle abrite notamment la ligne transsibérienne, la plus longue au monde, s’étendant sur près de 9 289 km, et se classe au deuxième rang mondial pour le transport de passagers et de marchandises. Avec 51,2 % de lignes électrifiées, elle possède également le plus grand réseau ferroviaire électrifié au monde, permettant d’optimiser les coûts d’exploitation et de réduire les émissions.



Malgré une progression de plus de 40 % du volume des échanges ferroviaires entre le Vietnam et la Russie en 2025, ce niveau demeure en deçà du potentiel existant, en raison notamment des différences d’infrastructures et de normes techniques.

Dans ce contexte, Pham Minh Chinh a appelé à une relance vigoureuse et plus efficace du transport ferroviaire international entre les deux pays, en s’appuyant sur trois corridors majeurs reliant le Vietnam à la Russie via la Chine, le Kazakhstan ou la Mongolie.

Il a également insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération trilatérale entre le Vietnam, la Chine et la Russie. Il a exhorté les autorités et entreprises concernées à élaborer des solutions concrètes visant à renforcer la coopération pour le développement du transport ferroviaire international intermodal entre le Vietnam et la Russie, notamment à travers la transformation numérique, la transition écologique et l’amélioration de la gouvernance.

Il a également plaidé pour un approfondissement de la coopération dans le développement des lignes de métro et des infrastructures souterraines à Hanoï et à Ho Chi Minh-Ville, en mettant l’accent sur le transfert de technologies, la formation des ressources humaines et la gestion opérationnelle.

Le Premier ministre a proposé aux deux parties de mettre en place sans délai un groupe de travail conjoint afin de coordonner la mise en œuvre des projets.



En réponse, Oleg Belozyorov a affirmé la volonté de la partie russe d’intensifier la coopération avec le Vietnam, notamment à travers le partage de technologies avancées et la formation des ressources humaines, contribuant ainsi au renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays. -VNA/VI