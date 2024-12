Le Premier ministre exhorte Lao Cai à atteindre une croissance de plus de 10%

En travaillant le 22 décembre au soir avec la permanence du Comité du Parti de la province de Lao Cai (Nord), le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les autorités provinciales à s'efforcer de faire en sorte que la croissance locale atteigne plus de 10% en 2025 et dans les années suivantes.

Selon un rapport présenté par les autorités provinciales, la croissance économique de la province en 2024 est estimée à 7,38%, soit plus que le taux moyen du pays. Son revenu annuel par habitant devrait s’élever à 97,5 millions, soit une augmentation de 8,9 millions de dôngs rapport à 2023, représentant 80% de la moyenne nationale. Le PIB local devrait atteindre 78.000 milliards de dôngs (3,06 milliards de dollars), permettant à Lao Cai d’occuper le 44e rang national. Le nombre de visiteurs dans la province est estimé à 7,8 millions cette année, en hausse de 8% sur un an. L’import-export devrait se chiffrer à 3,62 milliards de dollars, en hausse de 68 % par rapport à 2023.

Saluant les résultats obtenus par cette province, le Premier ministre a souligné l’importance de mobiliser toutes les ressources pour favoriser le développement.

Il a insisté sur la nécessité d’améliorer l’efficacité de l’attraction et de l’utilisation des investissements, en particulier les IDE et les fonds issus des partenariats public-privé.

Il est également nécessaire de continuer à donner la priorité à la croissance, de renouveler les moteurs de croissance traditionnels que sont l'investissement, l'exportation et la consommation, et d’en promouvoir de nouveaux tels que la science et la technologie, l'innovation, l’économie circulaire, l’économie du la transition verte, la transformation numérique...

Le Premier ministre a en outre demandé à Lao Cai de redoubler d’efforts pour devenir un pôle de croissance de la région frontalière au Nord et un centre de connectivité et d’échanges économiques entre le Vietnam, les pays de l’ASEAN et le Sud-Ouest de la Chine.

Dans l'après-midi, le chef du gouvernement a rendu visite au diocèse de Hung Hoa pour présenter ses vœux de Noël. -VNA/VI