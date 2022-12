Le Premier ministre exhorte Bac Lieu à se concentrer sur le développement vert

Avec des potentiels et des avantages exceptionnels dans le delta du Mékong, la province de Bac Lieu possède tous les facteurs d'un développement vert, rapide et durable, notamment dans l'agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables, le commerce, les services et le tourisme, a déclaré le 4 décembre le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA

Dans une séance de travail avec les autorités de Bac Lieu pour faire le point sur la situation du développement socio-économique en 2022 et les tâches en 2023 et les années suivantes, le chef du gouvernement a souligné les réalisations importantes et globales dans tous les domaines de la province, qui contribuent au progrès commun du pays.

Il a également souligné certaines lacunes qui doivent être résolues, telles que la forte inflation, la lenteur du décaissement des investissements publics, l'utilisation inefficace du capital et les infrastructures sanitaires et éducatives limitées.

En ce sens, Pham Minh Chinh a exhorté les autorités locales à matérialiser les Résolutions et conclusions du Parti, du Bureau Politique et du gouvernement sur le développement durable du delta du Mékong à adapter au changement climatique et les avancées stratégiques en matière d'infrastructures, la réforme des procédures administratives et développement des ressources humaines.

La province devrait développer une planification à long terme, promouvoir l'industrialisation et la modernisation, restructurer l'économie, augmenter la proportion de l'industrie, du commerce et des services sur la base de la science et de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, et développer l'agriculture de pointe, le tourisme et la services.

Il a également appelé à renforcer la lutte contre la pêche illégale et à développer les énergies renouvelables pour faire de Bac Lieu un pôle d'énergie propre.

D'autre part, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement a mis en place des groupes de travail pour résoudre les problèmes liés au marché du crédit, à l'immobilier et aux obligations d'entreprise.

Il a ordonné à la Banque d'État et aux établissements de crédit d'examiner les banques, les organismes de crédit et les entreprises et d'envisager de relever la limite de crédit appropriée et efficace pour contrôler l'inflation, promouvoir la croissance et créer des emplois.