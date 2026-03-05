Le Premier ministre exhorte à accélérer l’avancement des grands projets de transport

Dans la matinée du 5 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage d'État des projets de transport d’importance nationale, a présidé la 24ᵉ réunion de ce comité. Photo: VNA

Dans la matinée du 5 mars, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage d'État des projets de transport d’importance nationale, a présidé la 24ᵉ réunion de ce comité.

La réunion s'est tenue en présentiel au siège du gouvernement et en visioconférence avec les autorités de 27 provinces et villes où d'importants projets de transport sont en cours.

Dans son discours inaugural, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l’année 2025 s’était achevée sur des résultats marquants et importants dans tous les domaines, y compris celui des transports. Ces acquis constituent un levier puissant, insufflant un élan de confiance et une vigueur renouvelée pour l'année 2026 et les années à venir.

Il a salué le dévouement des ingénieurs, des ouvriers et des travailleurs qui sont restés sur les chantiers pendant toute la période du Nouvel An lunaire (Têt) afin de respecter les délais des projets. Dès le début de l'année, le Premier ministre a inspecté plusieurs chantiers afin de motiver les équipes et d'instruire les ministères sur l'urgence opérationnelle. Il a noté avec satisfaction que de nombreux terminaux, ports, ponts et autoroutes ont été inaugurés ou mis en chantier.

En particulier, le Vietnam a achevé la construction de 3 345 kilomètres d'autoroute, dépassant ainsi l'objectif initial de 3 000 kilomètres, tandis que l'autoroute Nord-Sud reliant Cao Bang à Ca Mau est en grande partie ouverte à la circulation technique.

Le Premier ministre a salué les contributions et les sacrifices de tous ceux qui travaillent sur ces projets, affirmant que ces résultats sont le fruit du leadership du Parti, du soutien de l'Assemblée nationale et de la direction attentive du gouvernement, ainsi que des efforts concertés des ministères, des autorités locales, des investisseurs, des entreprises de construction et du soutien de la population.

Il a ordonné d'achever les segments restants afin de garantir une infrastructure moderne et synchronisée, bien connectée, verte, propre et esthétique. Il a également insisté sur la nécessité d'optimiser l'efficacité opérationnelle des autoroutes, de poursuivre le développement des infrastructures auxiliaires et d'aligner la planification autoroutière sur des stratégies de développement socio-économique plus larges.

Conformément aux orientations du 14ᵉ Congrès national du Parti concernant les percées stratégiques en matière d'infrastructures, l'objectif demeure d'atteindre 5 000 kilomètres d'autoroutes d'ici 2030.

Actuellement, plus de 4 000 kilomètres sont déjà opérationnels ou en construction, avec des investissements futurs prévus pour les axes transversaux et les liaisons vers l'aéroport international de Long Thanh.

Le Premier ministre a exigé une vigilance accrue dans la lutte contre la corruption et les "intérêts de groupe", tout en veillant à la réhabilitation environnementale des sites. Il a également instruit les autorités de procéder sans délai à l'allocation des capitaux pour les projets en cours et de soumettre le plan d'investissement à moyen terme à l'Assemblée nationale.

Selon le rapport du Comité, sur les 28 missions confiées lors de la réunion précédente, trois ont été parachevées, 22 progressent activement et 3 demeurent en attente, illustrant l'ampleur des défis persistants en matière de libération foncière, d'approvisionnement en matériaux et de procédures juridiques. -VNA/VI