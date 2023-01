Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté le 28 janvier le projet Mai Son (province de Ninh Binh) - Autoroute nationale 45, un tronçon de l'autoroute Nord-Sud.La première phase de l'autoroute Nord-Sud de 652,86 km compte 11 projets constitutifs, dont trois sont investis sous forme de partenariat public-privé (PPP) et le reste, notamment le projet Mai Son - Autoroute nationale 45, est financé par des fonds d’investissement publics.Le tronçon Mai Son-autoroute nationale 45 a une longueur totale de 63,37 km et un investissement de 12.111 milliards de dongs (561,03 millions de dollars). Sa construction a commencé en septembre 2020 et devrait s'achever le 30 avril 2023. Jusqu'à présent, 83,7 % de toute la charge de travail est terminée.

Le Premier ministre examine le projet Mai Son - Autoroute nationale 45

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a profité de l'occasion pour rendre des visites du Nouvel An aux ouvriers de certains chantiers de construction le long de la route et a relocalisé les résidents dans la zone de réinstallation de la commune de Dong Minh, dans le district de Dong Son à Thanh Hoa.Il a ensuite examiné le projet Dien Chau-Bai Vot, une autre composante de l'autoroute Nord-Sud, qui relie les provinces de Nghe An et Ha Tinh.Le Premier ministre a également eu une séance de travail avec les ministères, secteurs et localités concernés sur la mise en œuvre des projets constitutifs de l'autoroute Nord-Sud en première et deuxième phases.