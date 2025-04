Le Premier ministre éthiopien termine sa visite officielle au Vietnam

Dans l’après-midi du 17 avril, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et son épouse Zinash Tayachew ont quitté Hanoï, concluant avec succès leur visite officielle au Vietnam ainsi que leur participation au 4e Sommet du Partenariat pour la Croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G), tenu du 14 au 17 avril, à l’invitation de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et de son épouse.

Durant leur séjour, le Premier ministre Abiy Ahmed Ali et son épouse ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ainsi qu’aux Héros morts pour la Patrie au Mémorial de la rue Bac Son, à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président de la République, Luong Cuong, ont reçu le Premier ministre éthiopien. Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a eu une entrevue avec lui. Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu avec le dirigeant éthiopien.

Les dirigeants vietnamiens ont apprécié la première visite au Vietnam d’un haut dirigeant éthiopien depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (23 février 1976). Ils ont affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance à l’amitié et à la coopération avec ses amis africains, dont l’Éthiopie.

Le Premier ministre Abiy Ahmed Ali a déclaré espérer que le Vietnam partagerait ses expériences en matière de développement socio-économique et de protection de l’environnement.

Lors de la séance d'ouverture du 4e Sommet P4G, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahned Ali a prononcé un discours demandant aux pays de développer une nouvelle approche, liant l'action climatique à des objectifs spécifiques.

Lors de la séance de clôture du Sommet, le Premier ministre vietnamien a passé le flambeau d’organisation du 5e Sommet P4G à son homologue éthiopien. Le Premier ministre éthiopien a officiellement annoncé l'organisation du 5e Sommet P4G en 2027.

L'Éthiopie a affirmé son soutien à la Déclaration de Hanoï, s'est déclarée honorée d'assumer la présidence du Sommet P4G 2027 et s'est engagée à promouvoir l'héritage construit par les pays hôtes précédents : le Vietnam, la Colombie, le Danemark et la République de Corée. – VNA/VI